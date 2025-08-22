Рус

Перша дружина була "здуру", а остання молодша на 18 років: що відомо про спадкоємців і жінок покійного співака Євдокимова

Тетяна Кармазіна
Ярослав Євдокимов був одружений тричі Новина оновлена 22 серпня 2025, 15:27
Ярослав Євдокимов був одружений тричі. Фото Колаж "Телеграфу"

2013 року артист несподівано дізнався, що він уже дідусь

Цієї п’ятниці стало відомо, що у 78 років помер відомий співак, виконавець радянського хіта "Фантазер" Ярослав Євдокимов. Він прямо висловлювався із засудженням агресії Росії проти його рідної України, адже тут він народився, і до 7 років говорив українською мовою.

Артист був одружений тричі та має двох дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про його колишніх дружин, молоду вдову і як виглядають його спадкоємці.

Вперше одружився "здуру"

Першою дружиною співака стала донька голови радгоспу Ніна. Повернувшись з армії, Євдокимов зіграв із дівчиною весілля, але сімейне життя пари тривало лише тиждень.

Після армії я повернувся до рідного села і здуру одружився. Пожив тиждень і усвідомив, що зробив найлютішу помилку у своєму житті. Мені стало нудно та шкода себе. Та ще й мама олії у вогонь підливала: вона вважала, що моєю дружиною неодмінно має бути президентка… Ну чи Софія Ротару у крайньому разі. Так зі свого хутора я втік до міста Дніпропетровська

Ярослав Євдокимов

євдокимов дружина ніна євдокимова
Ніна Євдокимова

Незабаром у нього народився син Олексій, проте виріс хлопчик без батька. Вихованням первістка Ярослав не займався, але регулярно допомагав йому грошима. Їхня перша зустріч відбулася лише у 2013 році в студії програми "Нехай говорять". Несподівано для себе артист відкрив, що він дідусь двох дорослих онучок — Наталії та Ольги, зараз вони живуть в Італії. Наталя виховує правнука Євдокимова – хлопчика на ім’я Денис. Сьогодні синові артиста має бути 55-56 років.

Ярослав Євдокимов син олексій Євдокимов
Ярослав Євдокимов із сином Олексієм

Другий шлюб і дочка

Співак познайомився зі своєю другою дружиною у Дніпропетровську (нині Дніпро) та заради неї переїхав до Мінська, де народилася донька артиста Галина. Однак коли Євдокимову запропонували роботу в Москві, дружина відмовилася переїжджати, і шлюб швидко розпався. При цьому стосунки колишнього подружжя залишилися дружніми. Галина ж здобула професію перукаря та працює у Мінську в одному з салонів краси.

Галина Євдокимова дочка ярослава євдокимова
Дочка артиста Галина Євдокимова

Останнє (молоде) кохання артиста

Третьою дружиною Євдокимова стала Ірина Кропивницька. Вони познайомилися у Москві в 90-х роках, і вона на 18 років молодша за співака. У 2018 році пара офіційно оформила шлюб. Спільних дітей Ярослав і Ірина не мали.

ярослав євдокимов ірина Кропивницька
Євдокимов із дружиною Іриною

