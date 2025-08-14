Відмовляв дітей йти в актори: як виглядає дочка і син "Папіка" Стаса Боклана (фото)

З дружиною Наталією актор не має спільних дітей

Відомий актор Станіслав Боклан перебуває у шлюбі з уродженкою Челябінська Наталією Кленіною ось вже 40 років. Подружжя має двох дітей, проте спадкоємці артистів з’явилися в їхніх попередніх шлюбах.

Зірка серіалів "Папік" та "Слуга народу" — сімейна людина, яка не розголошує про своє особисте життя. "Телеграф" розповідає, як виглядають дочка та син Станіслава Боклана і чим вони займаються.

Пішли не стопами батьків

Від першої дружини, української актриси театру та кіно Олени Дудич, в актора є донька Маріанна Боклан. Вона народилася 24 липня 1985 року, і зараз жінці 40 років.

Маріанна Боклан

Марія з мамою Оленою Дудич

Від попереднього шлюбу Наталія Кленіна має сина Кирила Думського — він є пасинком для Народного артиста України.

Кирило Думський. Фото: facebook.com/kirill.doomski

Відомо, що дочка Станіслава Володимировича працює кастинг-директором у компанії Star Media, а син – відомий київський діджей Dj Kirill Doomski. Кирило народився 7 липня 1979 року, зараз йому 46. Навчався у Київському театральному інституті ім. Карпенка-Карого.

"Свого часу я, звичайно, відмовляв дочку та сина йти в нашу з дружиною професію, але Марія все одно працює в кіноіндустрії, вона кастинг-директор. Син — професійний діджей", — заявив актор у 2021 році.

Щасливий дідусь

У Боклана вже є двоє онуків — Демид та Аріна, діти його пасинка Кирила. Рідкісними фото малюків артист ділився в Інстаграмі ще 2020 року. "Ким буде онук, поки невідомо, він ще маленький. І професія не проглядається. Але якщо я доживу до того віку, коли йому знадобиться моя порада, то підкажу йому бути розумнішим, ніж дідусь", — говорив раніше чоловік.

