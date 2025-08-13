Знімалася з ним у "Папіку": що відомо про дружину Стаса Боклана

На публіці подружжя не з'являється

Наталія Кленіна — талановита українська акторка і дружина артиста Станіслава Боклана. Їх пов’язує 40 років подружнього життя. Історія їхнього кохання розпочалася за кулісами театру, однак на відміну від багатьох публічних пар, які демонструють свої стосунки, вони оберігають їх від публічної уваги. А раніше ми розповідали, як виглядав Стас Боклан у молодості.

Наталія також акторка, але вона здебільшого грає у театрі. Нещодавно подружжя відзначало 40 річницю шлюбу. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Станіслава Боклана.

Що відомо про Наталію Кленіну

Народилася майбутня дружина Боклана у Челябінську, Росія. Свою сценічну кар’єру вона розпочала у місцевому драмтеатрі. Згодом Наталія переїхала до Маріуполя, де приєдналася до трупи Донецького академічного обласного драмтеатру.

Дружина Станіслава Боклана

Зараз вона є акторкою Київського академічного Молодого театру. У кіно Наталія знімалася вкрай рідко. Зокрема, вона зіграла епізодичну роль в серіалі "Папік".

Наталія Кленіна зіграла роль подруги Олександра Миколайовича в Папіку

Кохання Станіслава і Наталії зародилося у театрі. Вони познайомилися в Маріуполі, працюючи в одному театрі. Спочатку вони були просто колегами, потім стали товаришувати, а згодом дружба переросла у симпатію, а пізніше й у кохання.

Кленіна і Боклан разом грали в театрі

Обидва перед цим вже були у шлюбі і мали дітей. Наталія мала сина Кирила від першого чоловіка, а Станіслав — доньку Марію від першої дружини Олени Дудич. Відомо, що Кирило виріс разом зі Стасом.

Наталія Кленіна

Актор якось розповідав, що у них в сім'ї не існує нічого "його" чи "її" — усе спільне. Боклан навіть зазначав, що успіхи, яких він досягнув, не лише його заслуга, а й його дружини.

Наталія Кленіна і Стас Боклан разом вже 40 років

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Андрія Білецького. Поки її чоловік на війні, вона сама виховує сина.