Без бороди і з густою шевелюрою : як виглядав Стас Боклан у молодості

У юності Боклан працював на заводі

Найдорожчий актор України Стас Боклан у юні роки був далекий від статусу зірки. Він не народився із "золотою ложкою в роті", і не мріяв зніматися у фільмах. Його шлях до успіху був не надто легкий.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Стас Боклан у молодості. Ми також дізналися, з чого починалася його кар’єра.

Стас Боклан у молодості

Народився майбутній актор 12 січня 1960 року в селищі Брусилів Житомирської області. Згодом його сім’я переїхала до Києва, де він ходив до школи. Вищу освіту Боклан не хотів здобувати відразу після школи, тому пішов працювати. Його першим місцем роботи став завод "Кристал". Він був вимірником електричних параметрів у мікромодулі.

За кілька років, у 1979-му, Станіслав намагався вступити до театрального, але в нього не вийшло через недостатню підготовку. Однак за рік Боклан спробував вступити знову і в нього вийшло. Майбутній актор навчався у Київському інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Після закінчення вишу, він став працювати у Донецькому обласному російському драматичному театрі в Маріуполі. Там Боклан не лише грав, а й писав пісні для вистав, зростаючи як актор широкого діапазону.

У 1994 році Боклан повернувся до Києва, де почав працювати у Київському академічному Молодому театрі. Там він залишався до 2020 року. Серед найпопулярніших його сценічних героїв — Степан ("За двома зайцями"), Клавдій ("Гамлет"), Абель Анкоро ("Загадкові варіації").

Карєра актора фільмів розпочалася у Боклана з невеликої ролі в серіалі "Тарас Шевченко. Заповіт" (1992). Також Боклан знявся у "Американському блюзі", "Провінційному романі", "Репортажі". Перші гонорари він тратив на потреби сім'ї — купив телевізор і навіть нерухомість.

Серед ролей, що принесли йому неабияку популярність — сліпий кобзар Іван Кочерга у "Поводирі" пенсіонера Григорія Бакуліна в ситкомі "Коли ми вдома" і прем'єр-мінстр Юрій Чуйко в серіалі "Слуга народу".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Стаса Боклана. Вони разом вже понад 40 років, але актор рідко говорить про особисте життя.