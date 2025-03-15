Його називають найдорожчим актором України. Скільки коштує Стас Боклан

Боклан став запрошеною зіркою в одну із театральних постановок

Зірку телесеріалів "Папік" та "Слуга народу" Стаса Боклана, діти якого не пішли його стопами, вважають найдорожчим актором України. Після успіху у кінематографі Станіслав пішов із Молодого театру у Києві, але за особливий гонорар погоджується грати у театральних постановках.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки Станіслав Боклан заробляє на участі у п’єсах у статусі запрошеної зірки. Зокрема, скільки йому заплатять за головну роль у театральній постановці "Поромник" у 2025 році.

Стас Боклан — що відомо про гонорар українського актора

У грудні 2024 року у театрі Лесі Українки відбулася прем’єра п’єси "Поромник", квитки на яку коштують до 1000 гривень. І головну роль у цій виставі грає український актор Стас Боклан, який не входить до трупи театру, а став запрошеною зіркою.

Стас Боклан став запрошеною зіркою у спектакль "Поромник"

Але його повернення на сцену підкріплено угодою про великий гонорар. Журналісти "Главкому" з’ясували, що згідно з документом, Стас Боклан за поточний сезон, який закінчується у серпні 2025 року, заробить на п’єсі "Поромник" 700 тисяч гривень. Його гонорар поділений на дві частини. За кожну репетицію у виставі йому платять 6,5 тисяч гривень, а за вихід у кожній виставі — 13 тисяч гривень.

Гонорар Стаса Боклана становитиме 700 тисяч гривень

Відомо, що Боклан грає у спектаклі головного персонажа Малдуна. Крім нього, у п’єсі залучені й інші актори, які не входять до трупи театру, але це в основному це діти й грають вони ролі другого плану.

Стас Боклан у спектаклі "Поромник"

У "Поромнику" Стас Боклан стає головну роль

Зазначимо, що зірку "Папіка" Стаса Боклана ще у 2018 році називали найоплачуванішим актором України за версією кастинг-директорів та продюсерів. Театральний критик Олег Вергеліс зазначав, що Боклан дуже затребуваний, тому що у нього "потрібне обличчя" — філософське, мудре та іронічне.

Стас Боклан вважається найдорожчим актором України

На той момент гонорари таких топових українських акторів варіювалися від 15 до 30 тисяч гривень. І такі суми вони отримували не за місяць, а за робочу зміну.

"Телеграф" писав раніше, як Станіслав Боклан виглядав у молодості. Актор носив зачіску з чубчиком та не відрощував бороду.