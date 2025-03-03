Актор був номінований на найкращу роль другого плану

Юрій Борисов — російський актор, який був номінований на "Оскар" у номінації найкраща чоловіча роль другого плану у фільмі "Анора". Проте статуетку він не отримав, поступившись нею герою фільму "Справжній біль" Кірану Калкіну. Проте фільм за участю Борисова таки взяв п’ять "Оскарів", головний з яких – за найкращий фільм.

"Телеграф" розповість, що відомо про російського актора Юру Борисова, який є в базі "Миротворець" за відвідування окупованого Криму.

Юра Борисов — що про нього відомо

Юрій Борисов — молодий російський актор, який народився 8 грудня 1992 року в Московській області, зараз йому 32 роки. Він став першим російським актором, який був номінований на "Оскар" за зйомки у романтичній комедії "Анора".

У 16 років Борисов вступив до Вищого театрального училища імені Щепкіна. У 2010 році, будучи студентом, почав активно зніматись у кіно. Здебільшого це були примітивні російські серіали, проте він часто отримував головні ролі. Паралельно із цим актор грав у театрі. У 2015 році Борисов зіграв Сергія Тюленіна в серіалі "Молода гвардія", а також головну роль у фільмі "Дорога на Берлін".

У лютому 2020 року вийшов пропагандистський фільм-байопік "Калашніков", у якому Борисов зіграв головну роль — Михайла Калашнікова. Зйомки цієї картини відбувалися на території окупованого Росією Криму. Тож Юра відразу став мешканцем бази "Миротворець" за незаконний перетин кордону України.

Що говорить про війну Юрій Борисов

Актор Юра Борисов на початку російського вторгнення в Україну у 2022 році намагався бути "хорошим руским". Він підписався під листом Спілки кінематографістів від 24 лютого 2022 року:

"Ми з болем і гнівом сприйняли звістку про початок військових дій Росії проти України. Жодні національні, політичні та геополітичні цінності не можуть бути важливішими за головне і основне — цінності людського життя. Ми вимагаємо негайно припинити узаконене вбивство людини людиною, ім’я якому війна".

Проте вистачило його "хорпошості" ненадовго. Незабаром після цього листа Юра Борисов видалив усі свої сторінки в соцмережах і зайняв мовчазну позицію, продовживши працювати і виступати в Росії. Мабуть, кар’єра успішного актора виявилася важливішою і ціннішою, ніж політичні погляди і людські життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, новий фільм "Кварталу 95" викликав обурення в мережі. "Ви справжні відморозки", — пишуть українці.