Лакшері-життя, але вже не на Мальдівах: де зараз скандальна експрикордонниця Плантовська і як вона виглядає

Дівчина стала блогеркою і вчить шанувальників, як схуднути

Іванна Плантовська — відома нині як блогерка, раніше була прес-офіцеркою Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Дівчину зі скандалом звільнили зі служби після відвертих фото з демонстрацією лакшері-життя під час війни. Після цих подій Іванна покинула Україну та розпочала нове життя.

"Телеграф" розповість, де зараз Плантовська, чим вона займається та як тепер виглядає.

Іванна Плантовська — що про неї відомо

Іванна Плантовська – вже колишня прес-офіцерка Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Дівчина родом із Одеси, вона була випускницею Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. І судячи з архівних відео, в той час, коли була курсанткою, виглядала зовсім не так, як зараз.

Іванна Плантовська до своїх трансформацій

Скандал, пов’язаний з особистістю Іванни, прогримів у соцмережах у перший рік повномасштабної війни в Україні. Користувачів обурили відверті фото та демонстрація розкішного життя держслужбовиці Плантовської. Зокрема, кадри з Нового року в Парижі, елітного авто з іменними номерами, фото в купальниках на дорогих курортах.

Після суспільного резонансу дівчину звільнили з Держприкордонслужби і вона виїхала з України. Після цього Іванна на короткий час зникла із соцмереж, а потім з’явилася у новому амплуа. Тепер вона блогерка, яка продає марафони зі схуднення та трансформацій, показуючи на особистому прикладі, як змінила своє тіло.

Примітно, що спочатку після виїзду з України Плантовська публікувала фото з Мальдів та турецьких курортів. Однак тепер, судячи з геолокацій під постами в Instagram, колишня прикордонниця поселилася в Польщі — у Варшаві.

Іванна продовжує публікувати кадри свого розкішного життя. Вона багато займається спортом, викладаючи відео з тренувань, подорожує та рекламує бренди.

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