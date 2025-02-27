Стала кумою Порошенка і пережила отруєння: як виглядала Оксана Білозір на початку кар’єри

Співачка зробила не лише музичну, а й політичну кар’єру

Оксана Білозір — відома співачка, Народна артистка України та колишня народна депутатка Верховної Ради. Вона побудувала не лише музичну кар’єру, а й політичну, будучи депутатом чотирьох скликань і двічі міністром — культури і туризму.

"Телеграф" розповість, якою була Оксана Білозір у молодості, коли тільки розпочинала свій творчий шлях.

Оксана Білозір — що про неї відомо

Народна артистка України Оксана Білозір народилася у невеликому селі Смига на Рівненщині 30 травня 1957 року, зараз їй 67 років. У артистки є й музична освіта – вона закінчила Львівську консерваторію, і дипломатична – закінчила Дипломатичну академію при МЗС України.

Свою творчу кар’єру Білозір розпочала 1977 року, коли стала солісткою самодіяльного ВІА "Ритми Карпат". Незабаром її ансамбль був запрошений у повному складі у філармонію та перейменований на "Ватру". У складі цього колективу артистка багато гастролювала та виступала.

Проте вже 1985 року Білозір записала першу сольну платівку, потім диск-гігант у дуеті з Віктором Морозовим. А 1990 року створила вже свій ансамбль "Оксана". 1994 року співачка отримала звання Народної артистки України.

Політична кар’єра Оксани Білозір розпочалася у 2002 році, тоді вона вперше стала народною депутаткою Верховної Ради четвертого скликання від блоку Віктора Ющенка. Паралельно з депутатськими повноваженнями артистка також була завідувачкою кафедри Київського університету культури та мистецтв.

У березні 2005 року співачка склала депутатські повноваження і стала міністром спочатку культури та мистецтв, а потім культури та туризму. У жовтні того ж 2005 року пресслужба заявила про отруєння Оксани Білозір, яке сама співачка називала замахом на її життя. А через роки заявила, що це було отруєння "Новичком" і вона знає, хто це зробив.

У 2006 році Білозір знову пройшла до Ради і стала народним депутатом від блоку "Наша Україна". Пізніше вона була в парламенті також від блоку "Наша Україна — Народна самооборона" та від партії свого кума Петра Порошенка.

Наразі Оксана Білозір продовжує творчу діяльність, займається волонтерством та виступає для військових. Нещодавно співачка приголомшила заявою, що їздила виступати для українських захисників на Курщині, зокрема, у Суджі.

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