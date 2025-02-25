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Ділили майно, поки могила заростала бур’яном: кому дісталася мільярдна спадщина Олександра Градського

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Олександр Градський за два тижні до смерті встиг розписатися з четвертою дружиною Новина оновлена 25 лютого 2025, 15:46
Олександр Градський за два тижні до смерті встиг розписатися з четвертою дружиною. Фото Колаж "Телеграф"

Спадщину музиканта ділили близько двох років, не всі залишилися задоволені результатом

Олександр Градський — відомий російський музикант, виконавець, композитор та продюсер, якого називали батьком російського року. Він помер у листопаді 2021 року, і доки діти ділили спадщину, його могила стояла занедбаною. Через два роки судів і позовів, майно композитора нарешті поділили, але не всі спадкоємці залишилися задоволені.

Спадщина Градського — хто претендував

За своє життя Олександр Градський був одружений чотири рази. Перший його шлюб був "молодіжним вчинком", як він сам його називав, і продовжувався недовго. Другий шлюб із актрисою анастасією Вертинською тривав чотири роки. Третій шлюб був тривалішим, дружина музиканта Ольга Фартишева народила йому двох дітей – Данила та Марію.

Градська дружина Ольга
Градський із дружиною Ольгою Фартишевою та старшими дітьми

Останні 17 років свого життя Градський перебував у відносинах з Мариною Коташенко, яка була молодшою за нього на 35 років. У цьому шлюбі народилися ще двоє дітей — Олександр (2014 року) та Іван (2018 року). Довгі роки музикант жив із дружиною у цивільному шлюбі, і лише за два тижні до смерті вони офіційно розписалися.

Градський із дружиною Мариною
Градський із четвертою дружиною Мариною

Кому дісталася спадщина Градського

За своє творче життя Олександр Градський заробив значні статки, які оцінювались у мільярд рублів. Крім особистих заощаджень, після нього залишилася нерухомість та земельні ділянки. І за рішенням суду, більшість із майна артиста дісталося саме його четвертій дружині Марині Коташенко та її маленьким дітям. Вона отримала кілька квартир у Москві, будинок площею 1200 кв. м на Київському шосе, чотири земельні ділянки у Підмосков’ї загальною площею майже 4700 кв. м, будинок у селі Мішуткіне та фінансові заощадження.

Марина Коташенко діти
Марина Коташенко із молодшими дітьми Градського

Старші діти Гадського Данило та Марія отримали у спадок лише особняк у Підмосков’ї та залишилися незадоволені таким розкладом. Їхня мати Ольга Фартишева також намагалася позиватися до Марини Коташенко за майно, однак у неї нічого не вийшло.

діти Градського
Старші діти Градського

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#Спадщина #Майно #Олександр Градський