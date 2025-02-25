Ділили майно, поки могила заростала бур’яном: кому дісталася мільярдна спадщина Олександра Градського

Спадщину музиканта ділили близько двох років, не всі залишилися задоволені результатом

Олександр Градський — відомий російський музикант, виконавець, композитор та продюсер, якого називали батьком російського року. Він помер у листопаді 2021 року, і доки діти ділили спадщину, його могила стояла занедбаною. Через два роки судів і позовів, майно композитора нарешті поділили, але не всі спадкоємці залишилися задоволені.

Спадщина Градського — хто претендував

За своє життя Олександр Градський був одружений чотири рази. Перший його шлюб був "молодіжним вчинком", як він сам його називав, і продовжувався недовго. Другий шлюб із актрисою анастасією Вертинською тривав чотири роки. Третій шлюб був тривалішим, дружина музиканта Ольга Фартишева народила йому двох дітей – Данила та Марію.

Градський із дружиною Ольгою Фартишевою та старшими дітьми

Останні 17 років свого життя Градський перебував у відносинах з Мариною Коташенко, яка була молодшою за нього на 35 років. У цьому шлюбі народилися ще двоє дітей — Олександр (2014 року) та Іван (2018 року). Довгі роки музикант жив із дружиною у цивільному шлюбі, і лише за два тижні до смерті вони офіційно розписалися.

Градський із четвертою дружиною Мариною

Кому дісталася спадщина Градського

За своє творче життя Олександр Градський заробив значні статки, які оцінювались у мільярд рублів. Крім особистих заощаджень, після нього залишилася нерухомість та земельні ділянки. І за рішенням суду, більшість із майна артиста дісталося саме його четвертій дружині Марині Коташенко та її маленьким дітям. Вона отримала кілька квартир у Москві, будинок площею 1200 кв. м на Київському шосе, чотири земельні ділянки у Підмосков’ї загальною площею майже 4700 кв. м, будинок у селі Мішуткіне та фінансові заощадження.

Марина Коташенко із молодшими дітьми Градського

Старші діти Гадського Данило та Марія отримали у спадок лише особняк у Підмосков’ї та залишилися незадоволені таким розкладом. Їхня мати Ольга Фартишева також намагалася позиватися до Марини Коташенко за майно, однак у неї нічого не вийшло.

Старші діти Градського

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