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Дукаліс вже не той: як змінився зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" Сергій Селін і що говорить про війну в Україні

Автор
Галина Струс
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Прізвисько Дукаліс на всю кар’єру закріпилося за актором Сергієм Селіним
Прізвисько Дукаліс на всю кар’єру закріпилося за актором Сергієм Селіним. Фото росЗМІ

Актор уже на пенсії та живе з молодою дружиною

Сергій Селін — відомий російський актор, за яким закріпився образ Дукаліса із серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів", який виходив на екрани з кінця 90-х аж до 2019 року. Артист виявився відданим путіністом та засуджував російських артистів, які залишили країну після вторгнення Путіна в Україну.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Сергій Селін, чим він займається та що говорить про війну в Україні.

Сергій Селін – де він зараз і що про нього відомо

Зірка російських серіалів Сергій Селін — виконавець десятків ролей у різних картинах. Однак найпопулярнішою його роллю став образ старшого лейтенанта міліції Анатолія Дукаліса у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Як зізнається актор, навіть через багато років і куди більш вдалих ролей, його досі називають Дукалісом. Однак його це не ображає і не бентежить.

Дукаліса

Відомо, що Селін народився 12 березня 1961 року у Воронежі, незабаром йому виповниться 64 роки. Наразі актор на пенсії, проте продовжує зніматися у російських серіалах. Так, 2024 року за його участю вийшла стрічка "Непослушники". На етапі виробництва знаходиться ще один фільм із Селіним — "Справжній герой". Крім того, артист часто бере участь у телешоу на російських пропагандистських телеканалах і охоче роздає інтерв’ю журналістам.

Дукаліса

У Селіна за спиною два шлюби. З першою дружиною Ларисою Салтиковою актор прожив 22 роки, у них народився син Прохор. У 2009 році вони розлучилися і згодом артист вдруге одружився з молодою дівчиною. У другому шлюбі у пари народилися син та дочка.

Дукаліс про війну в Україні

Сергій Селін виявився путіністом — він підтримує агресивну війну Росії проти України. Більше того, він неодноразово публічно засуджував про російських артистів, які вважали за краще виїхати з країни після початку вторгнення.

Сергій Селін

Зокрема, Сергій Селін розкритикував Андрія Макаревича, який залишив РФ і невтішно висловлювався про росіян. За словами актора, кожен має право на свою думку, але солістові "Машини часу" краще тримати її при собі.

Сергій Селін
Сергій Селін

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка 90-х Влад Сташевський помітно постарів і його тепер не впізнати. Він був кумиром мільйонів жінок.

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#Вулиці розбитих ліхтарів #Сергій Селін #Дукаліс