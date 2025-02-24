Дукаліс вже не той: як змінився зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" Сергій Селін і що говорить про війну в Україні

Актор уже на пенсії та живе з молодою дружиною

Сергій Селін — відомий російський актор, за яким закріпився образ Дукаліса із серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів", який виходив на екрани з кінця 90-х аж до 2019 року. Артист виявився відданим путіністом та засуджував російських артистів, які залишили країну після вторгнення Путіна в Україну.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Сергій Селін, чим він займається та що говорить про війну в Україні.

Сергій Селін – де він зараз і що про нього відомо

Зірка російських серіалів Сергій Селін — виконавець десятків ролей у різних картинах. Однак найпопулярнішою його роллю став образ старшого лейтенанта міліції Анатолія Дукаліса у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Як зізнається актор, навіть через багато років і куди більш вдалих ролей, його досі називають Дукалісом. Однак його це не ображає і не бентежить.

Відомо, що Селін народився 12 березня 1961 року у Воронежі, незабаром йому виповниться 64 роки. Наразі актор на пенсії, проте продовжує зніматися у російських серіалах. Так, 2024 року за його участю вийшла стрічка "Непослушники". На етапі виробництва знаходиться ще один фільм із Селіним — "Справжній герой". Крім того, артист часто бере участь у телешоу на російських пропагандистських телеканалах і охоче роздає інтерв’ю журналістам.

У Селіна за спиною два шлюби. З першою дружиною Ларисою Салтиковою актор прожив 22 роки, у них народився син Прохор. У 2009 році вони розлучилися і згодом артист вдруге одружився з молодою дівчиною. У другому шлюбі у пари народилися син та дочка.

Дукаліс про війну в Україні

Сергій Селін виявився путіністом — він підтримує агресивну війну Росії проти України. Більше того, він неодноразово публічно засуджував про російських артистів, які вважали за краще виїхати з країни після початку вторгнення.

Зокрема, Сергій Селін розкритикував Андрія Макаревича, який залишив РФ і невтішно висловлювався про росіян. За словами актора, кожен має право на свою думку, але солістові "Машини часу" краще тримати її при собі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зірка 90-х Влад Сташевський помітно постарів і його тепер не впізнати. Він був кумиром мільйонів жінок.