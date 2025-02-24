Був кумиром мільйонів жінок: зірка 90-х Влад Сташевський помітно постарів і тепер його не впізнати (фото)

Колись він був дуже популярним, проте кар’єра співака зійшла нанівець

Влад Сташевський — відомий виконавець, який був дуже популярним у 90-х та на початку 2000-х. Згодом кар’єра артиста зійшла нанівець, він перестав давати концерти і лише зрідка з’являється на телешоу. При цьому відомо, що співак зайнявся бізнесом, який не пов’язаний із естрадою та виступами на сцені.

"Телеграф" розповість, як змінився Влад Сташевський, котрий був кумиром мільйонів жінок.

Влад Сташевський — що про нього відомо

Справжнє прізвище Сташевського — Твердохлібів. Він народився у Тирасполі 19 січня 1974 року, зараз йому 51 рік. Він ніколи не мріяв про кар’єру артиста і більше хотів стати військовим, як заведено в його сім’ї. Влад навіть вступив до суворовського училища, проте його вигнали звідти за бійку.

Після цього Сташевський вступив до Москви: спочатку закінчив технікум, а потім університет комерції. Якось під час студентської вечірки Влад Сташевський грав на роялі та співав. У цей час на тусовці був присутній відомий продюсер Юрій Айзеншпіс, який помітив талановитого студента і запропонував йому співпрацю.

Вже 1994 року вийшов перший альбом Сташевського "Любовь здесь больше не живёт". А 1995 року вийшов другий альбом Сташевського "Не верь мне, милая". Артист швидко полюбився шанувальникам і став справжнім кумиром жінок не тільки у Росії, а й далеко її межами.

Як зараз виглядає Сташевський

Зараз артисту 51 рік, і він практично не виступає на великій сцені. За останні роки його кілька разів запрошували на телешоу на державних телеканалах, проте повернути колишню популярність артистові не вдається. І, схоже на те, що він не сильно до цього прагне.

Відомо, що Сташевський зосередився на своєму бізнесі, він займається утилізацією небезпечних відходів, і непогано на цьому заробляє. При цьому замовити виступ Влада на приватній вечірці все ще можливо. За виконання своїх пісень на корпоративах співак просить близько 500 тисяч рублів.

Раніше у соцмережах були чутки, що Сташевський занапастив свою кар’єру через алкоголізм і вживання наркотиків, проте сам артист цю інформацію спростовує. Відомо, що зараз співак вдруге одружений та виховує сина Тимофія.

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