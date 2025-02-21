Говорила українською, знімалася в Києві, але обрала рублі: що говорить про війну зірка російських серіалів Ксенофонтова

Актриса вважає, що в Україні зросло кілька поколінь, вихованих у ненависті до Росії

Олена Ксенофонтова – відома актриса театру та кіно, яка прославилася ролями у російських серіалах. Вона народилася в Казахстані, але має українське коріння. Сама актриса називає себе росіянкою і каже, що не соромиться цього.

"Телеграф" розповість, що відомо про зірку російських серіалів Олену Ксенофонтову і що вона говорила про війну в Україні.

Олена Ксенофонтова — що про неї відомо

Російська актриса Олена Ксенофонтова, яка прославилася роллю в серіалі "Кухня", народилася 17 грудня 1972 року в Казахстані, зараз їй 52 роки. Однак її мама була українкою і актриса в дитинстві говорила українською мовою і навіть співала молодшому братові українські колискові.

Після школи Олена вирушила підкорювати Москву та вступила на акторське відділення ВДІКу. Після випуску з театрального університету працювала в Московському театрі "Школа сучасної п’єси", а в період 2000-2013 виступала в Московському драматичному театрі Джигарханяна.

Паралельно з роботою в театрі Ксенофонтова будувала кар’єру в кінематографі — багато знімалася в російських фільмах і серіалах. Глядачі могли бачити її не лише у популярному серіалі "Кухня", а й "Дочки-матері", "До побачення, хлопчики", "Три королеви" та багатьох інших. При цьому варто зазначити, що акторка багато знімалася і у Києві. Як вона зізнавалася раніше, у якийсь період зйомок в українській столиці було навіть більше, ніж у Москві.

Що говорить Ксенофонтова про війну в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актриса написала кілька неоднозначних постів в соцсережі, які її російські шанувальники сприйняли як підтримку України. У них вона сказала, що не підтримує "братовбивчу" війну і натякала на те, що це вторгнення — помилка. Також вона закликала молитися. При цьому артистка заявила, що вона росіянка і не соромиться цього.

Однак дуже швидко за реакцією в мережі Ксенофонтова зрозуміла, що ці пости можуть нашкодити її кар’єрі і їх видалила. До того ж змінила риторику, вже не називаючи українців "братами".

"Виходить, ми ніякі не брати. Тоді чому ви, не брати, мені дорікаєте і кричите? Давайте визначимося. Тепер в Україні виросло кілька поколінь, яких виховали в ненависті до Росії, а не просто в запереченні кревності", — обурювалася Ксенофонтова в інтерв’ю російським ЗМІ.

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