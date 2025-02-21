Говорила на украинском, снималась в Киеве, но выбрала рубли: что говорит о войне звезда русских сериалов Ксенофонтова

Актриса считает, что в Украине выросло несколько поколений, воспитанных в ненависти к России

Елена Ксенофонтова — известная актриса театра и кино, которая прославилась ролями в российских сериалах. Она родилась в Казахстане, но у нее есть украинские корни. Сама актриса называет себя русской и не стыдится этого.

"Телеграф" расскажет, что известно о звезде русских сериалов Елене Ксенофонтовой и что она говорила о войне в Украине.

Елена Ксенофонтова — что о ней известно

Российская актриса Елена Ксенофонтова, которая прославилась ролью в сериале "Кухня", родилась 17 декабря 1972 в Казахстане, сейчас ей 52 года. Однако ее мама была украинкой и актриса в детстве говорила на украинском языке и даже пела младшему брату украинские колыбельные.

После школы Елена отправилась покорять Москву и поступила на актерское отделение ВГИКа. После выпуска с театрального университета работала в Московском театре "Школа современной пьесы", а в период 2000-2013 годах выступала в Московском драматическом театре Джигарханяна.

Параллельно с работой в театра Ксенофонтова строила карьеру в кинематографе — она много снималась в российских фильмах и сериалах. Зрители могли видеть ее не только в популярном сериале "Кухня", но и "Дочки-матери", "До свидания, мальчики", "Три королевы" и многих других. При этом стоит отметить, что актриса много снималась и в Киеве. Как она признавалась ранее, в какой-то период времени съемок в украинской столице было даже больше, чем в Москве.

Что Ксенофонтова говорит о войне в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса написала несколько неоднозначных постов в соцсети, которые ее русские поклонники восприняли, как поддержку Украины. В них она сказала, что не поддерживает "братоубийственную" войну и намекала на то, что это вторжение — ошибка. Также она призывала молиться. При этом артистка заявила, что она русская и не стесняется этого.

Однако очень быстро по реакции в сети Ксенофонтова поняла, что эти посты могут навредить ее карьере и удалила их. А к тому же изменила риторику, уже не называя украинцев "братьями".

"Получается, мы никакие не братья. Тогда почему вы, не брат, меня упрекаете и кричите? Давайте определимся. Теперь в Украине выросло несколько поколений, которых воспитали в ненависти к России, а не просто в отрицании родства", — возмущалась Ксенофонтова в интервью российским СМИ.

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