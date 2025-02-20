Больна раком и живет в доме престарелых: как выглядит вдова звезды "12 стульев" Миронова, и что о ней известно

Ее когда-то называли одной из самых красивых актрис советского кино

Лариса Голубкина — вдова известного советского актера Андрея Миронова, который прославился фильмами "12 стульев", "Бриллиантовая рука" и многих других. Артист умер в 1987 году, а его жена, которой сейчас 84 года, теперь живет в доме престарелых и болеет онкологией.

"Телеграф" расскажет, что известно о Ларисе Голубкиной, которую называли одной из самых красивых актрис советского кино и которая была женой Андрея Миронова.

Лариса Голубкина — что о ней известно, и где она сейчас

Советская актриса Лариса Голубкина, как и ее муж Андрей Миронов, снималась в кино. Самые известные ее роли были в фильмах "Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки", "Сказка о царе Салтане" и других. Артистка родилась 9 марта 1940 года в Москве, сейчас ей 84 года.

Известно, что последние годы состояние здоровья актрисы сильно ухудшилось. Голубкина страдает от двух видом онкологии и болезни Паркинсона. Из-за этого она переселилась жить в подмосковный пансионат для пожилых людей, где получает медицинскую помощь, соответственный уход и контроль состояния здоровья.

В 2022 году Голубкина прошла курсы химиотерапии, которая дала результат — непродолжительную ремиссию. Однако вскоре болезнь вновь вернулась и начала быстро прогрессировать. В то время актрисе пришлось использовать инвалидное кресло, с ней постоянно находилась сиделка. Из-за нарушения кровообращения головного мозга у нее есть проблемы со слухом и зрением. Позже она перебралась в дом престарелых.

У Ларисы Голубкиной есть дочь от Андрея Миронова. Сейчас Марии 51 год и она ухаживает за больной матерью, наведывает ее в пансионате. А та в свою очередь уже написала завещание на единственную дочь.

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