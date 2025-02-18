Тело нашли спустя три месяца: что известно о загадочной смерти советской актрисы Веры Ивлевой и как выглядит ее могила

Актриса погибла при загадочных обстоятельствах

Вера Ивлева — известная советская актриса театра и кино, которая прославилась эпизодическими ролями в нескольких десятках фильмов. Зрители хорошо помнят Веру, как исполнительницу роли Фимы Собак в фильме "12 стульев". Однако ее судьба сложилась трагически, а смерть была очень загадочной.

"Телеграф" расскажет, что известно о жизни и смерти Веры Ивлевой, и как выглядит ее могила, которая много лет была заброшенной.

Вера Ивлева — что о ней известно

Вера Ивлева — известная советская актриса театра и кино. Она родилась 18 сентября 1943 года в Москве. актриса закончила Высшее театральное училище им. Щепкина и проявляла яркий комический талант. В 1973-м Веру Ивлеву приняли в театральную труппу "Ленкома", где она проработала всю жизнь.

Также Вера периодически снималась в кино, чаще всего в эпизодических ролях. Самой знаковой для ее карьеры была роль Фимы Собак в "12 стульях". А всего на ее счету было около 60 ролей в разных кинопроектах.

Под конец 90-х дела в театре, где работала Вера Ивлева, пошли не очень хорошо, сократилось финансирование. Ей оставалось около года до пенсии и ее перевели на договорную систему работы и оплаты. После этого в жизни актрисы началась "черная полоса". Ее дважды сбивала машина, обострились хронические болезни.

В январе 1999 года Вера Ивлева пошла в церковь на исповедь, вышла оттуда и просто пропала. Ее тело нашли спустя три месяца в сугробе — в марте, когда начал таять снег. Расследование установило, что актрису на смерть сбила машина, однако водитель закопал тело в снег и скрылся с места аварии. Его так и не нашли.

Как выглядит могила Ивлевой

Веру Ивлеву похоронили на Машкинском кладбище в подмосковных Химках рядом с ее братом. Долгие годы могила актрисы была заброшенной, никто не установил оградку или памятник. Похоже, единственная дочь Веры Ивлевой Ольга не сильно заботится о могиле матери.

В 2011 году "Общество некрополистов" и журналисты "Экспресс газеты" забили тревогу и пытались разыскать близких Ивлевой. Однако Ольгу или других родственников найти не удалось. Правда, после публикаций в СМИ по распоряжению мэра Химок на могиле Веры Ивлевой навели порядок, сделали ограду и установили новый крест. А в 2012 году Благотворительный фонд им. Михаила Ульянова, "Общество некрополистов" и поклонники актрисы установили памятник на ее могиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях актера Евгения Моргунова. Один сын спился, второй погиб, а дочь не общалась с ним.