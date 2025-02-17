Родился в России, но поддержал Украину. Куда пропал во время войны сценарист "Квартал 95" Валерий Жидков

Комик в последнее время исчез из соцсетей и медиапространства

Валерий Жидков — известный комик, стендапер и сценарист студии "Квартал 95". Артист родился в России, однако более 20 лет жил в Украине и с начала полномасштабной войны в 2022 году получил украинский паспорт. И если в первые месяцы вторжения он выступал с "Кварталом 95" на благотворительных концертах, то теперь комик пропал из медиапространства.

"Телеграф" расскажет, что известно о Валерии Жидкове, который получил украинский паспорт и поддержал Украину.

Валерий Жидков — что о нем известно

Известный комик Валерий Жидков родился в российском Тамбове 24 марта 1975 года, сейчас ему 49 лет. После учебы он служил в армии, а потом два года работал в милиции, однако ушел оттуда.

В начале 90-х Валерий Жидков увлекся игрой в КВН, участвовал в нескольких командах — "Тамбовские волки" и "Тапкины дети". В 1999 году он впервые побывал в Киеве, а уже с 2003 года примкнул в "Кварталу 95" и поселился в украинской столице на постоянной основе. Все это время Жидков жил в Украине с видом на жительство, однако после начала полномасштабной войны получил украинский паспорт.

Полномасштабное вторжение России в Украину Валерий Жидков и его семья встретили в Киеве. Сначала они приняли решение перебраться на дачу в Макарове под Киевом, однако быстро поняли, что оттуда нужно бежать. Комик вывез жену и детей за границу, а сам остался в Украине.

Первые месяцы большой войны Валерий Жидков поддержал украинцев и присоединился к волонтерскому движению. Также он начал выступать на благотворительных концертах вместе с коллегами из "Квартал 95". В это время он продолжал вести свою страницу в Instagram на русском языке.

Однако после 2022 года Жидков перестал публиковать новые посты в соцсети и пропал из медиапространства. Известно, что в 2023 году у него планировался концерт в Кременчуге, который в итоге отменили. Теперь же, по последним данным за 2024 год, Валерий Жидков живет за границей. По крайней мере на странице комика в Instagram отмечено текущее местоположение отмечено, как Австрия.

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