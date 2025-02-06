Была доверенным лицом Путина и лично знала Зеленского: где сейчас звезда 90-х Цыганова, написавшая гимн для ЧВК "Вагнер"

Певица и ее муж-продюсер мерзкие пропагандисты, которые поддерживают убийства украинцев

Вика Цыганова — советская и российская певица, которая вместе с мужем-продюсером Вадимом Цыгановым являются мерзкими пропагандистами. Они поддержали сначала оккупацию Крыма, а затем восхваляли Путина ха полномасштабную войну в Украине. При этом в своих интервью эта парочка неоднократно нелестно высказывалась о Владимире Зеленском, при этом утверждая, что знали его лично.

"Телеграф" расскажет, что известно о пропагандистской деятельности Вики Цыгановой и ее мужа, а также их концертах на оккупированных территориях.

Вика Цыганова — что о ней известно

Вика Цыганова (в девичестве Жукова) — известная советская и российская певица, которая была популярна в 90-х. Она родилась 28 октября 1963 года в Хабаровске, сейчас ей 61 год. Судя по свежим кадрам в соцсети певицы, она пытается сохранить молодость косметологией и пластическими операциями.

Своеобразный "хулиганский" и "патриотический" репертуар Цыгановой на ура заходил россиянам из низших слоев населения, а также военным. К слову, именно военные песни артистки-пропагандистки получили новый виток популярности после начала войны в Украине.

Вика Цыганова вместе со своим мужем-продюсером являются путинистами и пропагандистами. Они в один голос поддерживают захватческую политику президента РФ, приветствовали оккупацию Крыма и радовались началу полномасштабной войны в Украине.

Сама Вика Цыганова в 2018 году была доверенным лицом Путина, а также в 2019 году стала кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", но проиграла.

В 2024 году Виктория и Вадим Цыгановы дали интервью одному из российских СМИ, а которых заявили, что лично знали президента Украины Владимира Зеленского. А затем принялись поливать его грязью, неся откровенную чушь о "мировом правительстве", "марионетках Запада", а также высмеивали его участие в КВН и работу в "Квартал 95".

Выступления Цыгановой на оккупированных территориях

В мае 2014 года Вика Цыганова выступала со своими песнями на организованном партией "Единая Россия" концерте в оккупированном Севастополе. Там же они с мужем получили медальки из рук российских чиновников.

Позже в 2022 году Цыганова с мужем поддержали полномасштабное вторжение России в Украину. В то время они публично повторяли в публичном пространстве основные мифы и нарративы российской пропаганды. А в октябре 2022 года Вика Цыганова даже выпустила клип на песню "Вагнер", которая стала неофициальным гимном ЧВК "Вагнер".

К слову, известно, что сейчас Вика Цыганова занимается не только пропагандистскими выступлениями и поет свои песенки для российских оккупантов, но имеет свой интернет-магазин. В нем она торгует одеждой с вышивкой и отделкой из натурального меха в стиля "Аля-Рус".

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