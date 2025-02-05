Памятник на могиле артиста еще не установили

Юрий Соломин — известный советский и российский актёр театра и кино, который при жизни поддерживал полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также ездил с выступлениями на оккупированные территории. Он умер чуть больше года назад — 11 января 2024 года — а на его могиле до сих пор не установили памятник.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит могила советского актера-путиниста Юрия Соломина.

Юрий Соломин — что о нем известно

Юрий Соломин — известный советский актер театра и кино. Он родился 18 июня 1935 в российской Чите. А умер 11 января 2024 года в Москве. Всю свою жизнь он посвятил работе в театре. Юрий Соломин окончил театральное училище имени Щепкина при Малом театре в 1957 году и с того времени служил в этом театре аж до смерти.

За свою карьеру он сыграл более чем в 50 спектаклях, а еще в 10 выступил режиссером. Кроме того, он успевал сниматься в фильмах — на его счету несколько десятков ролей в кино. За свою творческую деятельность Юрий Соломин получил множество наград и премий, среди которых Герой труда Российской Федерации, народный артист СССР, народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственных премий РСФСР имени братьев Васильевых и России. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

После полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Соломин не только поддержал войну, но и принимал активное участие в оккупации — ездил на оккупированные территории, выступал там и поддерживал нарративы российской пропаганды.

Могила Юрия Соломина

Юрий Соломин умер 11 января 2024 года. Церемония прощания состоялась 15 января в Малом театре. А похоронили его на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой его жены.

После похорон на могиле актера установили большой деревянный крест и огромный портрет. Примечательно, что на портрете Соломин еще молодой, а само фото немного странное — актер запечатлен спиной к камере. Также на могиле установили табличку с именем и датой смерти, а вот памятника там еще нет.

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