Вы ее просто не узнаете: как в молодости выглядела Лайма Вайкуле и как изменилась с возрастом (фото)

Фото певицы в молодости вызывают удивление, ее просто не узнать

Лайма Вайкуле — известная латвийская певица, которая смело высказалась против РФ и поддержала Украину после полномасштабного вторжения. Сейчас артистка в силу возраста меньше выступает, однако в свое время она была очень популярна и стала едва ли не главной звездой в своей стране.

"Телеграф" расскажет, какой в начале карьеры была Лайма Вайкуле, и как она выглядела в молодости. Ее действительно не узнать.

Лайма Вайкуле — что о ней известно

Известная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года (сейчас ей 70 лет) в маленьком латвийском городе Цесис, а спустя несколько лет семья переехала в Ригу. С детства Лайма хотела стать врачом и после школы даже поступила в медицинское училище, однако бросила учебу ради музыки.

Примечательно, что в семье артистки никто не занимался музыкой, родители были простыми рабочими. Однако бабушка Лаймы Вайкуле пела в церковном хоре и именно она поддерживала вокальный талант внучки.

В 15 лет Лайма Вайкуле стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. С того времени она много работала над своим вокалом и много выступала. Сначала была певицей в ресторанах и на разных мероприятиях, ездила выступать на курорты Крыма и в другие страны.

С января 1979 года по декабрь 1984 года Лайма Вайкуле выступала в знаменитом варьете "Юрас перле". В середине 80-х артистку пригласили работать в новую модную гостиницу "Латвия" в Риге, в бар "Мелодия". Она ушла туда вместе с группой и балетом, создав уже собственную концертную программу.

В декабре 1984 года Лайма Вайкуле выступила на "Новогоднем голубом огоньке". Это было ее первое появление на советском центральном телевидении. После этого певицу стали приглашать и в другие телепрограммы, а ее музыкальная карьера стремительно пошла вверх.

Лайму Вайкуле украинцы знают, как исполнительницу хитов "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" и многие другие. Известно, что артистка близко дружит с российской примадонной Аллой Пугачевой. Также она поддерживает товарищеские отношения с некоторыми украинскими звездами, среди которых Андрей Данилко.

С 2015 года Лайма Вайкуле создала и проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala, на котором собирает известных исполнителей и молодых талантов.

В 2022 году Вайкуле поддержала Украину после полномасштабного вторжения России. Певица назвала Путина виновным во всем происходящем и заявила, что больше не будет выступать в РФ после 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит роскошный замок Пугачевой в РФ и что с ним теперь. Галкин построил это гнездышко для нее.