Ви її просто не впізнаєте: як у молодості виглядала Лайма Вайкуле і як вона змінилася з віком (фото)

Фото співачки в молодості дивують, її просто не впізнати

Лайма Вайкуле — відома латвійська співачка, яка сміливо висловилася проти РФ та підтримала Україну після повномасштабного вторгнення. Зараз артистка через вік менше виступає, проте свого часу вона була дуже популярна і стала чи не головною зіркою у своїй країні.

"Телеграф" розповість, якою на початку кар’єри була Лайма Вайкуле, і як вона виглядала в молодості. Її справді не впізнати.

Лайма Вайкуле — що про неї відомо

Відома латвійська та радянська співачка Лайма Вайкуле народилася 31 березня 1954 року (зараз їй 70 років) у маленькому латвійському містечку Цесіс, а через кілька років родина переїхала до Риги. З дитинства Лайма хотіла стати лікарем і після школи навіть вступила до медичного училища, проте покинула навчання заради музики.

Примітно, що у сім’ї артистки ніхто не займався музикою, батьки були простими робітниками. Проте бабуся Лайми Вайкуле співала у церковному хорі і саме вона підтримувала вокальний талант онуки.

У 15 років Лайма Вайкуле стала солісткою Ризького оркестру радіо та телебачення під керівництвом Раймонда Паулса. З того часу вона багато працювала над своїм вокалом та багато виступала. Спочатку була співачкою у ресторанах та на різних заходах, їздила виступати на курорти Криму та в інші країни.

З січня 1979 до грудня 1984 року Лайма Вайкуле виступала у знаменитому вар’єте "Юрас перле". У середині 80-х артистку запросили працювати в новий модний готель "Латвія" у Ризі, до бару "Мелодія". Вона пішла туди разом із групою та балетом, створивши вже власну концертну програму.

У грудні 1984 року Лайма Вайкуле виступила на "Новорічному блакитному вогнику". Це була її перша поява на радянському центральному телебаченні. Після цього співачку почали запрошувати і до інших телепрограм, а її музична кар’єра стрімко пішла вгору.

Лайму Вайкуле українці знають, як виконавицю хітів "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой", "Я за тебя молюсь" та багато інших. Відомо, що артистка близько дружить із російською примадонною Аллою Пугачовою. Також вона підтримує товариські стосунки із деякими українськими зірками, серед яких Андрій Данилко.

З 2015 року Лайма Вайкуле створила та проводить щорічний міжнародний музичний фестиваль у Юрмалі Laima Rendezvous Jūrmala, на якому збирає відомих виконавців та молодих талантів.

У 2022 року Вайкуле підтримала Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Співачка назвала Путіна винним у всьому, що відбувається, і заявила, що більше не виступатиме в РФ після 24 лютого 2022 року.

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