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Дуже ефектна жінка: як виглядає мама Наді Дорофєєвої, з якою вони схожі як дві краплі води

Автор
Галина Струс
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Надя Дорофєєва дуже схожа на свою маму Ольгу
Надя Дорофєєва дуже схожа на свою маму Ольгу. Фото Телеграф, Getty Images

Співачка не раз показувала фото з мамою у соціальних мережах

Співачка Надя Дорофєєва, яка до популярності не була такою стильною, як зараз, часто ділиться з фоловерами яскравими публікаціями у своєму Instagram. У мікроблозі артистка не раз показувала фото зі своєю мамою, з якою вони, як виявилося, схожі як дві краплі води.

"Телеграф" розповість, що відомо про маму Наді Дорофєєвої і як вона виглядає.

Надя Дорофєєва та її мама дуже схожі

У своїх соцмережах співачка Надя Дорофєєва неодноразово ділилася кадрами з мамою. Її звуть Ольга і вона родом із Криму. Сама співачка народилася і виросла у Сімферополі і саме там розпочинала свій творчий шлях.

Надя Дорофєєва мама

Коли Надя Дорофєєва почала будувати кар’єру вже у Києві, беручи участь у різних конкурсах та фестивалях, а потім потрапивши до продюсерського центру Потапа, її родичі приїжджали до неї до Києва. Навіть після окупації Криму Росією, мама часто могла приїжджати до доньки-співачки на концерти та в гості.

Надя Дорофєєва мама

Однак зараз ситуація змінилася і Дорофєєва рідше зустрічається з сім’єю під час повномасштабної війни. Сама вона до окупованого Криму не їздить з 2014 року. При цьому співачка не розкриває інформацію про те, чи живе зараз її мама в Сімферополі, чи виїхала з окупованої території.

Надя Дорофєєва мама

Відомо, що Ольга Дорофєєва працювала викладачем в університеті в Криму. Вона розлучилася з батьком Наді, проте згодом вдруге вийшла заміж. Це стильна та впевнена в собі ефектна жінка, яка все життя підтримує свою дочку-співачку. При цьому можна помітити і зовнішню схожість Наді з її мамою Ольгою.

Надя Дорофєєва мама

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Тимошенко 20 років тому, коли її вперше призначили прем’єром. У сукні з мереживом та вже з косою.

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#Надя Дорофєєва #Ольга Дорофєєва