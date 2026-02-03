Була рудоволосою дівчинкою і підкоряла Москву: як до популярності виглядала Надя Дорофєєва

Співачка з дитинства займалася музикою і танцями

Надя Дорофєєва — одна з найяскравіших та найуспішніших зірок у сучасному українському шоу-бізнесі. Співачка пройшла шлях від роботи у групі "Время и Стекло" до сольної кар’єри та однієї з найпопулярніших співачок сучасності. Проте такою ефектною та розкішною Надя була не завжди.

Що варто знати:

Надя Дорофєєва з дитинства професійно займалася вокалом та перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри"

У 15 років вона розпочала кар'єру в Москві як солістка дівочої групи "М.Ч.С."

Величезну популярність співачці принесла участь у дуеті "Время и Стекло" та хіт "Ім'я 505"

"Телеграф" розповідає, як на початку кар’єри в юні роки виглядала Дорофєєва і що відомо про її творчий шлях.

Надя Дорофєєва. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофєєва в юності — якою вона була?

Надя Дорофєєва народилася 21 квітня 1990 року у Сімферополі, зараз їй 35 років. З самого дитинства вона займалася творчістю — співала і танцювала, а її юність пройшла не з однолітками у дворах, а на різноманітних конкурсах та фестивалях.

Надя Дорофєєва тоді й зараз. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

До великої популярності майбутня зірка була лауреаткою таких престижних конкурсів, як "Південний експрес" та "Зоряний дощ". А у 2004 році Надя перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри", що відчинило їй двері на велику сцену.

Надя Дорофєєва тоді й зараз. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофєєва тоді й зараз. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

У 15 років Дорофєєва вирушила підкорювати Москву. Вона брала участь у конкурсі "Золотий голос Росії", де її помітив російський продюсер Дмитро Аширов. Саме він запропонував юній співачці стати солісткою дівочої групи "М. Ч. С.". Проте вже у 2007 році, невдовзі після виходу студійної платівки гурту, Дорофєєва покинула колектив та повернулася до Києва. Вже в Україні її запросили до проекту "Американський шанс" продюсера Ігоря Кондратюка.

Надя Дорофєєва до популярності. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Справжній прорив у кар’єрі Дорофєєвої стався у 2010 році, коли вона пройшла кастинг у гурт "Время и Стекло", яку продюсував Потап. Проте дует Наді та Позитива (Олексія Завгороднього) "вистрілив" не відразу. Лише у 2015 році у колективу з’явилася пісня "Ім’я 505", яка по-справжньому зайшла слухачам та зробила "Время и Стекло" мега популярними.

Надя Дорофєєва в юності. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

На той час змінився й імідж Дорофєєвої. З милої рудоволосої дівчинки Надя перетворилася на ікону стилю та секс-символа українського шоу-бізнесу. Тепер вона одна з найуспішніших і найефектніших співачок в Україні, а її стиль наслідують багато дівчат-фанаток.

Надя Дорофєєва з рудим волоссям. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

