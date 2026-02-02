Втекла з України і живе у злиднях? Скільки Повалій заробляє в Росії після зради

Доходи артистки суттєво просіли за останні роки

Таїсія Повалій — відома співачка, яка зрадила Україну та втекла до Росії напередодні початку повномасштабної війни. Артистка втратила у рідній країні все, а в РФ тепер скаржиться на бідність.

Що варто знати:

Таїсія Повалій втратила в Україні статус, нерухомість та права на свої пісні

Її гонорари в Росії впали до 11 тисяч доларів, що в рази менше від колишніх доходів

Артистка скаржиться на нестачу грошей та виплачує іпотеку за будинок у Підмосков'ї без ремонту

"Телеграф" розповідає, скільки Таїсія Повалій тепер заробляє в Росії і які гонорари мала до зради України.

Повалій та її заробітки в Україні

До 2014 року та війни з Росією Таїсія Повалій була однією з найбільш затребуваних та високооплачуваних співачок України. Вона була депутаткою Верховної Ради та мала статус народної артистки. А гонорари за її виступ на корпоративах сягали від 20 до 50 тисяч доларів.

Таїсія Повалій. Фото: відкриті джерела

Однак, коли Повалій втекла до Росії, відкрито підтримала війну і стала рупором російської пропаганди, вона втратила в Україні все. У 2024 році Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію майна співачки на користь держави.

Відомо, що артистка втратила будинок площею 442 кв. м, ще одне домоволодіння та сім земельних ділянок у Київській області. Також у неї конфіскували автомобіль BMW X5 і позбавили права на музику та слова 9 відомих пісень (включаючи "Одолжила", "Обниму тебя", "Бусинки любви").

Таїсія Повалій. Фото: скріншот із відео

Доходи та злидні Повалій у Росії

Співачка втекла з України напередодні повномасштабної війни та почала будувати життя в РФ. Там вона стала співачкою середнього ешелону, а її гонорари помітно впали, як і затребуваність загалом.

Як розповів російський продюсер та шоумен Сергій Дворцов, у 2024-2025 роках гонорари Повалій становили близько 1 мільйона рублів (це приблизно 11 тисяч доларів). І це суттєво менше, ніж було до зради та втечі з України.

Таїсія Повалій. Фото: скріншот із відео

Чутки про те, що вона живе у злиднях Повалій породила сама у своїх інтерв’ю російським пропагандистам. Як розповідала співачка, вона купила будинок у Підмосков’ї в іпотеку і поки що навіть не може зробити в ньому ремонт або купити меблі, бо грошей не вистачає. А раніше, у 2020 році вона взагалі заявляла, що може прожити на 50 тисяч рублів на місяць, називаючи себе "простою людиною із села".

