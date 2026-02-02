Сбежала из Украины и живет в нищете? Сколько Повалий зарабатывает в России после предательства

Доходы артистки существенно просели за последние годы

Таисия Повалий — известная певица, которая предала Украину и сбежала в Россию накануне начала полномасштабной войны. Артистка потеряла в родной стране все, а в РФ теперь жалуется на бедность.

Что стоит знать:

Таисия Повалий потеряла в Украине статус, недвижимость и права на свои песни

Ее гонорары в России упали до 11 тысяч долларов, что в разы меньше прежних доходов

Артистка жалуется на нехватку денег и выплачивает ипотеку за дом в Подмосковье без ремонта

"Телеграф" рассказывает, сколько Таисия Повалий теперь зарабатывает в России и какие гонорары были у нее до предательства Украины.

Повалий и ее заработки в Украине

До 2014 года и войны с Россией Таисия Повалий была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых певиц Украины. Она была депутатом Верховной Рады и имела статус народной артистки. А гонорары за ее выступление на корпоративах достигали от 20 до 50 тысяч долларов.

Таисия Повалий. Фото: открытые источники

Однако когда Повалий сбежала в Россию, открыто поддержала войну и стала рупором российской пропаганды, она потеряла все в Украине. В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации имущества певицы в пользу государства.

Известно, что артистка потеряла дом площадью 442 кв. м, еще одно домовладение и семь земельных участков в Киевской области. Также у нее конфисковали автомобиль BMW X5 и лишили права на музыку и слова 9 известных песен (включая "Одолжила", "Обниму тебя", "Бусинки любви".

Таисия Повалий. Фото: скриншот из видео

Доходы и нищета Повалий в России

Певица сбежала из Украины накануне полномасштабной войны и начала строить жизнь в РФ. Там она стала певицей среднего эшелона, а ее гонорары заметно упали, как и востребованность в целом.

Как рассказал российский продюсер и шоумен Сергей Дворцов, в 2024-2025 годах гонорары Повалий составляли около 1 миллиона рублей (это примерно 11 тысяч долларов). И это существенно меньше, чем было до предательства и побега из Украины.

Таисия Повалий. Фото: скриншот из видео

Слухи о том, что она живет в нищете Повалий породила сама в своих интервью российским пропагандистам. Как рассказывала певица, она купила дом в Подмосковье в ипотеку и пока даже не может сделать в нем ремонт или купить мебель, так как денег не хватает. А ранее, в 2020 году она и вовсе заявляла, что может прожить на 50 тысяч рублей в месяц, называя себя "простым человеком из села".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит роскошный особняк Потапа и Каменских, который они выставили на продажу. Не исключено, что артисты больше не вернутся в Украину.