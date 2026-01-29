Уроженка Ужгорода певица Елка тайно вышла замуж в России и засветила кольцо (видео)

Певица давно не выступает в Украине и молчит о войне

Елизавета Иванцив, более известная под сценическим именем Елка, долгое время живет и строит карьеру в России. Несмотря на свое украинское происхождение, она предпочитает молчать о войне и продолжает выступать для россиян. Теперь стало известно, что артистка тайно вышла замуж в РФ.

Певица Елка. Фото: https://www.instagram.com/elkasinger/

В своем Instagram Елизавета опубликовала загадочное видео, на котором представила новую песню и появилась с мужчиной. Также в ролике есть кадр, где крупным планом видно обручальное кольцо на ее руке. Однако лицо своего избранника певица решила не афишировать, также неизвестно, кто он и как его зовут.

Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все написала Елка в подписи к видео

Что известно о личной жизни певицы?

Елизавета Иванцив предпочитает держать в секрете свою личную жизнь. Она не раз говорила в интервью, что для артиста на первом месте должно быть творчество.

Тем не менее, в 2010 году стало известно, что Елка вышла замуж за своего администратора Сергея Астахова. Парад даже строила общий дом в Подмосковье. Однако в 2016 году в сети появились слухи, что Елизавета и Сергей развелись. Теперь она заинтриговала, что снова стала женой, однако мужа пока не показывает.

Певица Елка. Фото: https://www.instagram.com/elkasinger/

Отметим, что Елка родилась в Ужгороде, однако свою творческую карьеру связала с российским шоу-бизнесом, переехав в Москву в 2004 году. Позже она появлялась в Украине с концертами и даже была судьей талант-шоу "X-фактор".

После начала полномасштабной войны Елизавета предпочла остаться в России и молчать о происходящем. Только в октябре 2025 года она на одном из концертов вспомнила о своем украинском происхождении. Тогда она заявила, что у нее в Украине мама и много друзей и "у нее болит сердце" об этом каждый день.

