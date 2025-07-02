Должна была давать концерт в Киеве в феврале 2022: где сейчас певица Елка, которая родилась в Украине

Певица когда-то была известна в Украине

Когда она была той, чей голос звучал на украинских радиостанциях и шоу и нравился многим. Родившаяся в Ужгороде певица Елка была известна на родине, но впоследствии выбрала строить карьеру в Москве. Теперь она предательница Украины и молчит о преступлениях, совершаемых Россией на территории ее родной страны.

Елизавета Иванцев (настоящее имя запроданки) спокойно гастролирует по России, выступает на их фестивалях. "Телеграф" по случаю 43 дня рождения Елки решил выяснить, где она сейчас.

Что известно о певице Елке

В РФ певица переехала еще в 2004 году. Однако часто она приезжала в Украину с концертами, а также снималась в украинских шоу. В частности, "X-Фактор". Однако после 2014 года ее выступления в Украине почти прекратились.

Кстати, 15 февраля 2022, до начала полномасштабного вторжения, Елка должна была дать концерт в Киеве, но впоследствии отказалась его проводить и перенесла на следующий год. Уже в апреле 2022 года, когда шел третий месяц войны, певица выступила в Сочи, где исполнила песню "Прованс", в которой поется об украинском аэропорту Борисполь.

Где сейчас певица Елка

Предательница Украины продолжает жить в России свою "лучшую жизнь" и строит там карьеру. Она выступает на разных корпоративах в Сочи, принимает участие в российских премиях (RU TV, Золотой граммофон), но их забирает еще одна запроданка — Ани Лорак.

После начала полномасштабного вторжения она скрылась из украинского публичного пространства. Она ездит с концертами по российским городам и дает интервью российским журналистам, где о войне просто выбирает молчать.

На территории Украины ее страница в Instagram недоступна. Кстати, в "шапке" ее профиля написано "Елизавета Вальдемаровна", но не указана настоящая ее фамилия. Возможно, потому что она украинская.

Также известно, что певица строит дом где-то под Москвой, где есть бассейн, спортивный зал и музыкальная студия. Территория помещения, судя по фото, немаленькая.

Фото: obozrevatel\скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинцы "поздравили" Ани Лорак с получением российского паспорта. Запроданка официально стала гражданкой России.