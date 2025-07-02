Мала давати концерт в Києві в лютому 2022: де зараз співачка Йолка, яка народилася в Україні

Співачка колись була відомою в Україні

Колись вона була тою, чий голос звучав на українських радіостанціях і шоу і подобався багатьом. Співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, була відомою на батьківщині, але згодом обрала будувати кар’єру у Москві. Тепер вона зрадниця України і мовчить про злочини, які чинить Росія на території її рідної країни.

Єлизавета Іванців (справжнє ім’я запроданки) спокійно гастролює Росією, виступає на їхніх фестивалях. "Телеграф" з нагоди 43-го дня народження Йолки вирішив з’ясувати, де вона зараз.

Що відомо про співачку Йолку

До РФ співачка переїхала ще у 2004 році. Однак часто вона приїздила до України з концертами, а також знімалася в українських шоу. Зокрема, "X-Фактор". Однак після 2014 року її виступи в Україні майже припинилися. Натомість вона стала "зіркою" в Росії, перейшовши на їхню сцену.

До речі, 15 лютого 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення, Йолка мала дати концерт у Києві, але згодом відмовилася його проводити і перенесла на наступний рік. Вже у квітні 2022 року, коли тривав третій місяць війни, співачка виступила в Сочі, де виконала пісню "Прованс", в якій співається про український аеропорт Бориспіль.

Де зараз співачка Йолка

Зрадниця України продовжує жити у Росії своє "найкраще життя" і будує там кар'єру. Вона виступає на різних корпоративах в Сочі, бере участь у російських преміях ("RU TV", "Золотий грамофон"), але їх забирає ще одна запроданка — Ані Лорак.

Після початку повномасштабного вторгнення вона зникла з українського публічного простору. Вона їздить з концертами російськими містами і дає інтерв'ю російським журналістам, де про війну просто обирає мовчати.

На території України її сторінка в Instagram недоступна. До речі, у "шапці" її профілю написано "Елизавета Вальдемаровна", але не вказане справжнє її прізвище. Можливо, тому що воно українське.

Також відомо, що співачка будує будинок десь під Москвою, де є басейн, спортивний зал і музична студія. Територія помешкання, судячи з фото, немаленька.

Фото: obozrevatel\скріншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці "привітали" Ані Лорак з отриманням російського паспорта. Запроданка офіційно стала громадянкою Росії.