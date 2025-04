Крутив роман з Ерікою і мав тисячі фанаток: де зараз і що каже про війну переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс

Співак міг збудувати блискучу кар'єру в Україні, але виїхав

Стас Шурінс — латвійський співак, який у 2009 році став зіркою після тріумфу на "Фабриці зірок-3". Він вразив публіку голосом, милою посмішкою та щирістю. Однак з часом артист раптово зник з публічного простору. Подейкували, що він злякався Революції гідності у 2014-му, тому виїхав з України, як і Борис Апрель, який зараз Зі Фамелу.

Співак також переміг у проєкті "Танці з зірками" у 2011 році та був визнаний одним з найкрасивіших чоловіків України за версією журналу "Viva!". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Стаса Шурінса зараз і де він перебуває.

Пік популярності артиста в Україні був з 2009 по 2011 роки. Після перемоги на "Фабриці зірок", де він став фаворитом публіки, він цікавив ЗМІ не тільки як співак, але й як шоумен. Його запрошували на різні шоу, кліпи оберталися в ротації музичних каналів, а від фанаток не було відбою. До слова, особисте життя виконавця цікавило всіх не менше.

Одним із найбільш обговорюваних аспектів його життя тоді були його стосунки з Ерікою — однією з учасниць "Фабрики зірок". Тоді вони були як "пара мрії", але рідко давали коментарі, щодо "хімії", яка виникала між ними на сцені.

Куди зник Стас Шурінс

У 2014 році Шурінс виїхав з України. Кар'єру співака він призупинив і вирушив до Німеччини, пояснивши, що це рішення пов'язане з "важкою політичною ситуацією". Лише через 7 років артист зізнався, що виїхав він з України через те, що у його дружини виявили пухлину мозку, тому він був вимушений поїхати із коханою до німецької клініки.

Згодом стало відомо, що Шурінс відкрив власну студію звукозапису у Німеччині і продовжив музичну діяльність. Він взяв участь у німецькому шоу "Голос країни", а також займався благодійністю. Ймовірно, саме у Німеччині він і перебуває зараз.

Кохану Стаса Шурінса звати Віолета, вона старша за співака. Одружилися вони у 2012 році, однак світлинами обраниці виконавець не ділився — тримає особисте життя у таємниці.

У 2019 році він випустив пісню українською мовою та кліп на неї. Ця композиція була присвячена паралімпійцям. Її авторкою стала солістка гурту VLASNA Тетяна Власова.

Що каже про війну в Україні Стас Шурінс

Після початку повномасштабного вторгнення,10 березня 2022 року, співак написав допис, у якому закликав фанів не вірити російській пропаганді.

"Мозок не в змозі вдягнути в слова все, що через нього проноситься щомиті… війна…війна! Як у когось повертається язик назвати це "освободительной операцией"?! Що і від кого "освобождают"?! Україну від українців?! Хто визволитель?! Путін і вся його свита?! Хто просив вас про це?! — написав Шурінс на своїй сторінці у facebook.

У квітні 2022 року вийшла пісня Стаса Шурінса One Of Them. У кліпі він показав кадри воєнних злочинів, які чинять росіяни на території нашої країни. Ця композиція була присвячена не тільки Україні, але виручені з монетизації кошти співак обіцяв перерахувати на допомогу українцям.

