Втекла з України через Дунай і зникла з соцмереж: де зараз Зі Фамелу, яка була Борисом Апрелем

Співачка мала різні сценічні імена — Анна Ейпріл, Зіанджа, Зі Фамелу

Українська співачка та авторка пісень, яка тепер відома як Zi Faámelu, пройшла значний життєвий і творчий шлях, включно з гендерною трансформацією. Однак стала популярною вона саме як Борис Апрель — учасник "Фабрики зірок-2" у 2008 році.

Після шоу Борис Апрель змінив своє сценічне ім’я на Зіанджа, також він був Анною Ейпріл, а у 2020 році став працювати під псевдонімом Зі Фамелу. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про співачку, де вона перебуває і чим займається.

Зі Фамелу (справжнє ім’я — Борис Круглов) народилася в селищі Чорноморське (АР Крим) і з дитинства мріяла працювати у шоубізнесі, але батьки були категорично проти таких бажань сина. Тоді юнак сказав, що поїхав до Сімферополя для вступу в університет, а насправді вирушив до Києва. У столиці він подав документи у КНУКіМ, але вступити вдалося лише з другого разу.

На "Фабрику зірок" юнак прийшов вже під псевдонімом Борис Апрєль. Публіка була у захваті від співака з білим волоссям, неймовірним голосом та харизмою і він посів третє місце у фіналі шоу.

Своєрідний феномен в українському шоубізнесі Борис Апрєль до 2014 року їздив з концертами до Америки та Китаю. Цього ж року виконавець оголосив, що він змінив стать у Лос-Анджелесі і став трансгендерною жінкою. Повідомляли, що він зробив кілька операцій зі зміни статі.

Після цього Борис Апрєль став Ейпріл, а згодом Анною Ейпріл. За кілька років співачка оголосила, що тепер виступатиме під сценічним іменем Зіанджа. У 2018 році співачка взяла участь у шоу "Голос країни" і потрапив до команди Потапа.

Після початку повномасштабного вторгнення Зі Фамелу намагалася покинути Украну і пропонувала прикордонникам хабар у розмірі 3 тисяч євро, але вони відмовилися. У цьому співачка зізналася в інтерв’ю Rolling Ston. Тому перетинати кордон Зі Фаамела вирішила, перепливши Дунай.

Пізніше з’ясувалося, що операцію зі зміни статі співачка не робила, а лише наважилася на камінг-аут. Тому вона залишалася військовозобов’язаною.

Де зараз Зі Фамелу (Борис Апрєль)

Співачка не перебуває на території України. Вона проживає у Німеччині у статусі біженки. Останній допис у соцмережах датований 29 травня 2022 року.

Як повідомляла співачка, їй тричі пропонували отримати російське громадянство, але вона відмовлялася, адже запевняла, що любить лише свою рідну країну.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз учасник першої "Фабрики зірок" Євген Мільковський. Він довго виступав у Росії і був байдужим до подій у Україні після 2014 року.