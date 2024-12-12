Убежала из Украины через Дунай и исчезла из соцсетей: где сейчас Зи Фамелу, которая была Борисом Апрелем

У певицы были разные сценические имена — Анна Эйприл, Зианджа, Зи Фамелу

Украинская певица и автор песен, которая теперь известна как Zi Faámelu, прошла значительный жизненный и творческий путь, включая гендерную трансформацию. Однако стала популярной она как Борис Апрель — участник "Фабрики звезд-2" в 2008 году.

После шоу Борис Апрель сменил свое сценическое имя на Зианджа, также он был Анной Эйприл, а в 2020 году стал работать под псевдонимом Зи Фамелу. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о певице, где она находится и чем занимается.

Зи Фамелу (настоящее имя Борис Круглов) родилась в поселке Черноморское (АР Крым) и с детства мечтала работать в шоубизнесе, но родители были категорически против таких желаний сына. Тогда юноша сказал, что поехал в Симферополь для поступления в университет, а на самом деле отправился в Киев. В столице он подал документы в КНУКиМ, но поступить удалось только во второй раз.

На "Фабрику звезд" юноша пришел уже под псевдонимом Борис Апрель. Публика была в восторге от певца с белыми волосами, невероятным голосом и харизмой и занял третье место в финале шоу.

Своеобразный феномен в украинском шоу-бизнесе Борис Апрель до 2014 года ездил с концертами в Америку и Китай. В этом году исполнитель объявил, что он сменил пол в Лос-Анджелесе и стал трансгендерной женщиной. Сообщалось, что он сделал несколько операций по смене пола.

После этого Борис Апрель стал Эйприлом, а впоследствии Анной Эйприл. Через несколько лет певица объявила, что теперь будет выступать под сценическим именем Зианджа. В 2018 году певица приняла участие в шоу "Голос країни" и попала в команду Потапа.

После начала полномасштабного вторжения Зи Фамелу пыталась покинуть Украину и предлагала пограничникам взятку в размере 3 тысяч евро, но они отказались. В этом певица призналась в интервью Rolling Ston. Поэтому пересекать границу Зи Фаамела решила, переплыв Дунай.

Позже выяснилось, что операцию по смене пола певица не делала, а лишь отважилась на каминг-аут. Поэтому она оставалась военнообязанной.

Где сейчас Зи Фамелу (Борис Апрель)

Певица не находится на территории Украины. Она проживает в Германии в статусе беженки. Последний пост в соцсетях датирован 29 мая 2022 года.

Как сообщала певица, ей трижды предлагали получить российское гражданство, но она отказывалась, ведь уверяла, что любит свою родную страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас участник первой "Фабрики звезд" Евгений Мильковский. Он долго выступал в России и был безразличен к событиям в Украине после 2014 года.