Был безразличным к событиям в Украине после 2014 года: где сейчас экс-участник первой "Фабрики звезд" Мильковский и что говорит о войне

Солист группы "Нервы" долго молчал о войне

Евгений Мильковский, известный как фронтмен украинской группы "Нервы" и участник "Фабрики звезд-1". До начала полномасштабного вторжения он никак не высказывался о войне, а после 24 февраля признался, что был безразличен к событиям в Украине.

После 2014 года Евгений Мильковский вместе с группой ездил в Россию с концертами, но после 24 февраля 2022 года его позиция изменилась. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас певец и что он говорит о войне в Украине.

Родился Евгений Мильковский в городе Покровск Донецкой области. Учился парень в Киеве, где и прошел кастинг на реалити "Фабрика звезд". До финала ему дойти не удалось из-за конфликта с продюсерами проекта. Организаторы шоу обещали устроить участникам тур, но Евгению отказали в последний момент. После этого он был вынужден вернуться в Покровск и работал барменом.

Однако через некоторое время Мильковский все же вернулся в Киев и поступил в Киевский национальный университет культуры на факультет режиссуры. В 2011 году Евгений создал группу "Нервы", продюсером которой стал Юрий Бардаш. В 2020 году, во время пандемии, артист записал сольный альбом "Человек с дождем в голове".

Позиция по войне в Украине

В одном из интервью Евгений Мильковский признавался, что после 2014 года он безразличен к событиям в Украине. Он отметил, что многие годы пытался понять, что происходит между Россией и Украиной.

После 24 февраля 2022 Евгений Мильковский высказался против войны и пропаганды, из-за чего потерял часть российской аудитории. В своих интервью музыкант рассказал, что получал значительное количество негативных комментариев за свою антивоенную позицию. Более того, певец даже стал петь на украинском, правда, не все композиции.

Ранее Мильковский жил в Москве, но с началом полномасштабной войны разорвал связи с Россией и переехал. Он отмечает, что выступает в поддержку украинцев, но в прошлом объяснял, что в РФ он переехал, чтобы развивать творчество, когда возможности в Украине были ограничены.

Недавно Евгений Мильковский обнимался на концерте с "хорошим россиянином" Владимиром Котляровым и даже исполнил с ним композицию. Выступление российской группы "Порнофильмы" состоялось в Лос-Анджелесе.

Фото: obozrevatel

Где сейчас Евгений Мильковский

Мильковский проживает в Лос-Анджелесе, где группа проводит выступления. Также коллектив недавно завершил тур по Европе и Америке. В соцсетях певец не слишком активен, но иногда все же радует фанатов фотографиями. Среди публикаций Евгения Мильковского нет постов или фото в поддержку Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас и как выглядит Сабрина Абдулла. Она была одной из самых эффектных участниц популярного шоу "Фабрика звезд-3".