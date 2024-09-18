Вышла замуж за россиянина: где сейчас и что говорит о войне уроженка Донецка Астровская из "Фабрики звезд"

Экс-фабрикантка уже несколько лет не живет в Украине

Полномасштабная война России против Украины показала настоящие лица публичных личностей. Одной из украинок, которая никак не проявила себя во время войны, является звезда проекта "Орел и решка" Алина Астровская, отмечающая 18 октября свое 36-летие.

Что нужно знать:

Алина Астровская прославилась после участия в "Фабрике звезд" и проекта "Орел и решка"

Несколько лет она жила между Украиной и Россией

Ведущая вішла замуж за россиянина и родила двоих сыновей

Девушка родилась в 1989 году в Донецке. В течение 9 лет занималась танцами и входила в Ассоциацию современных и эстрадных танцев Украины. Впоследствии пробовала свои силы в балете. После окончания школы переехала в Киев, где поступила в университет культуры и искусств. В течение учебы принимала участие в различных конкурсах и шоу.

Так, Астровская впервые попыталась попасть в популярное талант-шоу "Фабрика звезд". Однако тогда ей не удалось это сделать. Вторая попытка в 2009 году оказалась удачной и девушку отобрали в проект. Она участвовала в прямых эфирах и быстро стала популярной. Константин Меладзе даже написал Алине песню "Не с тобой", которая была хитом того времени.

Алина Астровская — "Не с тобой"

После окончания проекта Астровская стала участницей женского коллектива REAL O, где пела 5 лет. Там ее коллегой была одесситка Регина Тодоренко, которая сейчас живет в России и молчит о войне.

В 2015 году Алина принимала участие в программе "Герои&Любовники" на "Новом канале", где за ее сердце боролись разные мужчины. Впрочем, проект не был слишком успешен на украинском телевидении и просуществовал недолго.

В 2017 году девушка стала выступать сольно как ASTROVSKAYA и представила свой первый альбом "Касайся". А уже через год Астровскую выбрали одной из ведущих тревел-шоу "Орел и решка", что и сделало ее широко популярной. Параллельно украинка снималась в разных российских программах и кино.

Личная жизнь

Алина Островская имела насыщенную личную жизнь. В 18 лет впервые вышла замуж за футболиста Евгения Бредуна. Пара была вместе в течение 3 лет, впрочем, разошлись из-за измены мужчины.

В 2011 году ходили слухи, что девушка находится в отношениях с экс-участником "Фабрики звезд" Алексеем Матиасом. Поговаривали, что они даже жили некоторое время вместе. Впрочем, эта история не получила продолжения.

С 2016 по 2018 год была в браке с украинским бизнесменом, которого зовут Игорь. Однако впоследствии их браку пришел конец.

Через некоторое время Астровская начала встречаться со своим коллегой из "Орла и решки" Антоном Лаврентьевым. После 3 лет отношений пара обручилась в Москве. До этого девушка жила на две страны – Украину и Россию, но после свадьбы переехала к мужу в страну-агрессорку.

Чем занимается сейчас

Когда началась война, Алина Астровская никак не отреагировала на полномасштабное вторжение россиян. Девушка делала вид, будто ничего не произошло. В марте 2022 года она родила первенца.

В своем инстаграме Астровская не осудила войну, начатую Россией против нашего государства. Лишь однажды девушка заговорила о том, что ее бабушка умерла в Донецке. Она сказала, что слышала взрывы, когда общалась с мамой по телефону и назвала их "ужасом". Больше об этом она не говорила.

В 2023 году девушка создала свой бренд украшений. Она продолжает жить в стране-оккупантке, посещать там публичные мероприятия и путешествовать по миру. А еще Алина снимала актерские визитки и, очевидно, хочет сниматься в российском кино.

В 2024 году у Астровской и Лаврентьева появился второй ребенок. Теперь супруги воспитывают двух сыновей и делятся фотографиями в соцсетях.

