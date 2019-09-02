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В Сети недовольны новой ведущей "Орла и Решки" (Видео)

В Сети недовольны новой ведущей "Орла и Решки" (Видео)
10:19 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новый выпуск "Орел и Решка. Чудеса света" появился на официальном YouTube-канале шоу в воскресенье, 1 сентября.

На официальном YouTube-канале тревел-шоу вышел первый выпуск сезона "Орел и Решка. Чудеса света" с новыми ведущими - Антоном Зайцевым и Алиной Астровской.

Девушка попала в проект накануне его старта. Изначально заявлялось, что ведущей нового сезона "Орла и Решки" в паре с Антоном Зайцевым будет Оля Антипова. Однако за две недели до показа шоу, создатели заявили о замене. Так, вместо Антиповой появилась Алина Астровская - экс-солистка группы REAL O.

Отметим, что телеведущая уже работала в "Орле и Решке" в прошлом году в "Морском сезоне-2" вместе с Колей Сергой. Тогда она тоже пришла на помощь и заменила Марию Гамаюн. 

Новый выпуск "Орел и Решка. Чудеса света" уже успело посмотреть свыше 100 тысяч человек. Пользователи бурно обсуждают молодых телеведущих. Многие сравниют Алину Астровскую с Региной Тодоренкой. 

Ведущая "Орел и решка" полностью переобразовалась

"Лучше бы Олю оставили(", " Она подражает регине или похожа?????", "Они очень похожи внешне, да и в целом.)", "Одни расстройства! Зачем опять Алина! Такая скучная, мы вообще никакие серии с ней не можем смотреть", "Алина ужасная ведущая....плохая актриса((", "Довольно интересно получилось, Алина очень похожа на Регину, в роли ведущей чувствует себя свободно и это очень радует, за неё большой плюс", - пишут фанты проекта.

Нельзя не согласиться, что новая ведущая "Орел и Решка" Алина Астровская очень похожа на Регину Тодоренко - и внешне, и голосом, и манерой говорить. Но это не удивительно! Девушки знакомы и давно дружат, а еще у них общее прошлое - группа REAL O.

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Все по теме:

Знаменитости, Ведущая, ''Орел и решка'', Алина Астровская, Телезвезда.
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