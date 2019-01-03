Скачать
Четверг, 03.01.2019
В Украине за последний год рекордно восстановили лес
В Украине за последний год рекордно восстановили лес
Итоги 2 января: повышение пенсий, штраф &quot;Сбербанка&quot; и непогода в Украине
Итоги 2 января: повышение пенсий и непогода в Украине
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Игрок Динамо: После ЧМ-2018 было падение
Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество
Рождественские гадания 2019: варианты магии в ночь на Рождество

Ведущая "Орел и решка" полностью переобразовалась

Ведущая &quot;Орел и решка&quot; полностью переобразовалась
10:19 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Из нежной блондинки она трансформировалась в "огненную бестию".

Недолго пробыла печальной Анастасия Ивлеева, ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" из-за закрытия проекта, и решила полностью измениться.

Илеева еще была в прежнем имидже 30 декабря по телевизору, где шел последний выпуск "Орел и Решка. Перезагрузка". Шоу завершилось тем, что Ивлеева вместе с Евсеем Ковалёвым отправились на Сейшельские Острова, где провели последние выходные, и там же встретили Новый год. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

²⁰¹⁹

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

На этих островах чистейший песок и вода – настоящий рай. В 2019 году участники проекта будут отдыхать и, как говорит продюсер Евгений Синельнико, шоу будет выходить в формате, близким к молодежи.

Украинская певица Надя Дорофеева вдохновляет на перемены

Ну а Настя время не теряла и быстро преобразовалась в настоящую женщину-вамп. Ее волосы стали огненно-рыжими, а дополняет образ соответствующий макияж и одежда.

Фанаты гадают, что новый имидж Анастасии как-то связан с ее парнем, рэпером Элджеем. Ивлеева же хранит тайну, не раскрывая никаких секретов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, ''Орел и решка'', Анастасия Ивлеева, Орел и Решка. Перезагрузка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
03 Настя Каменских удивила новым образом
04 Украинская знаменитость поделилась семейными снимками
05 СМИ: Александр Цекало не скрывает свою любовницу от жены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Посол рассказал об ожиданиях Украины от США и НАТО
Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины
Ситуация в зоне ООС: боевики нарушают режим тишины
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
Умер Крис Кельми: названа предварительная причина смерти
Умер Крис Кельми: названа предварительная причина смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь