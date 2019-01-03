Ведущая "Орел и решка" полностью переобразовалась

Новости шоу бизнеса: Из нежной блондинки она трансформировалась в "огненную бестию".

Недолго пробыла печальной Анастасия Ивлеева, ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" из-за закрытия проекта, и решила полностью измениться.

Илеева еще была в прежнем имидже 30 декабря по телевизору, где шел последний выпуск "Орел и Решка. Перезагрузка". Шоу завершилось тем, что Ивлеева вместе с Евсеем Ковалёвым отправились на Сейшельские Острова, где провели последние выходные, и там же встретили Новый год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ²⁰¹⁹ Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 22 Дек 2018 в 10:54 PST

На этих островах чистейший песок и вода – настоящий рай. В 2019 году участники проекта будут отдыхать и, как говорит продюсер Евгений Синельнико, шоу будет выходить в формате, близким к молодежи.

Ну а Настя время не теряла и быстро преобразовалась в настоящую женщину-вамп. Ее волосы стали огненно-рыжими, а дополняет образ соответствующий макияж и одежда.

Фанаты гадают, что новый имидж Анастасии как-то связан с ее парнем, рэпером Элджеем. Ивлеева же хранит тайну, не раскрывая никаких секретов.