Украинская певица Надя Дорофеева вдохновляет на перемены

Новости шоу бизнеса: Звезда очень любит экспериментировать со своим стилем.

И 2019 год артистка решила начать именно с этого.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Надя опубликовала снимок, на котором запечатлена с непривычной для нее пышной прической. Забавные мелкие кудряшки очень изменили внешность певицы.

"Доброе утро и С Новым Годом! Ну как вы там? Мой 2019-ый начался с новой причёски и оочень хорошего настроения", – подписала снимок Дорофеева.

Поклонники как всегда разделились во мнении. Некоторые просили звезду вернуть себе прежний образ, однако многие отметили, что такое преображение очень к лицу Надежде и предположили, что негативных комментариев вскоре не будет. Ведь это все из-за того, что фанатам просто непривычно видеть с артистку с новой прической.