Украинская певица Надя Дорофеева вдохновляет на перемены

И 2019 год артистка решила начать именно с этого.
На своей странице в социальной сети Инстаграм Надя опубликовала снимок, на котором запечатлена с непривычной для нее пышной прической. Забавные мелкие кудряшки очень изменили внешность певицы.
"Доброе утро и С Новым Годом! Ну как вы там? Мой 2019-ый начался с новой причёски и оочень хорошего настроения", – подписала снимок Дорофеева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброе утро и С Новым Годом!) Ну как вы там? Мой 2019ый начался с новой причёски и оочень хорошего настроения. @kedrbeautybar @kedrenovskaya
Поклонники как всегда разделились во мнении. Некоторые просили звезду вернуть себе прежний образ, однако многие отметили, что такое преображение очень к лицу Надежде и предположили, что негативных комментариев вскоре не будет. Ведь это все из-за того, что фанатам просто непривычно видеть с артистку с новой прической.