Сожалел о гибели украинцев, но жестко "переобулся": что говорит о войне звезда "Бригады" Сергей Безруков

Один из самых главных путинистов считал, что между РФ и Украиной не может быть войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие артисты открыто выразили свою позицию. Так, актер "Бригады" Павел Майков, некоторое время живший в Киеве, не назвал Россию страной-агрессором. Зато его коллега по сериалу Сергей Безруков, которому в эту субботу исполнилось 52 года, четко обозначил, на чьей он стороне.

Что нужно знать:

Когда-то Сергей Безруков называл себя пацифистом и сожалел о гибели людей в Украине

Сегодня актер выступает за российскую агрессию и поддерживает армию РФ

За пророссийскую позицию Безруков попал под санкции и в базу "Миротворца"

Актер родился в 1973 году в Москве. С детства он мечтал пойти по стопам отца, поэтому вступил в комсомол и когда окончил среднюю школу, стал учиться в Школе-студии МХАТ. В 1994 году Безруков стал выпускником учебного заведения по специальности "Актер драматического театра и кино". Сразу после этого его приняли в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Сергей Безруков

Большую популярность принесла ему роль криминального авторитета Александра Белова в сериале "Бригада", который стал популярен как в России, так и в Украине. После этого, Безруков снялся в "Мастере и Маргарите", в фильме "Бой с тенью", "Высоцкий", "Спасибо, что живой" и многих других.

В феврале 2014 году, когда в Украине проходил Евромайдан, актер Сергей Безруков активно следил за событиями в нашей стране. На своей странице в Twitter он писал, что нельзя не замечать того, что происходит в Киеве, ведь там гибнут люди. Актер отмечал, что гражданская война — это трагедия для любой страны.

Сергей Безруков продолжает работать в России

В начале марта того же года, когда Россия начала вводить свои войска в Крым, Сергей Безруков в своей социальной сети написал, что "братья не воюют, братья помогают друг другу". Многие посчитали, что он против того, чтобы российские войска входили на территорию полуострова, но спустя неделю стало известно, что Безруков стал одним из деятелей, которые подписались под письмом в поддержку Путина.

На своей странице в Facebook звезда "Бригады" решил объяснить свою позицию. Он подтвердил, что подписал письмо, подчеркнув, что очень любит Украину, ведь там прекрасные люди, и любит Крым. Но, по его мнению, ситуация складывается так, что крымчане получили шанс определиться, хотят ли они вернуться в состав России.

Сергей Безруков говорил про "братские" народы в 2014 году

Безруков написал, что у крымчан, мол, решили спросить их собственное мнение, а не "навязывали чужую волю". При этом, актер назвал себя "пацифистом", который выступает против войны и не считает, что между Украиной и Россией вообще возможна война, назвав аннексию Крыма просто "наведением порядка".

Что Сергей Безруков говорит о войне и где сейчас

В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление, звезда "Бригады" Сергей Безруков поддержал войну. Он заявил, что всегда находится на стороне своей страны и своих сограждан и демонстрирует свою поддержку, в частности тем, что помогает беженцам из "ДНР" и "ЛНР". Также актер во время одного из своих выступления, выразил надежду, что российские солдаты "с честью выполнят свой долг и вернутся домой".

Отмечается, что Сергей Безруков входит в состав "агитбригад" российских провластных знаменитостей, которые выступают с концертами на оккупированных территориях Украины с целью "поддержать боевой дух" российских военных. За такую позицию Безрукова СБУ внесла в список деятелей, создающих угрозу национальной безопасности Украины. С 2018 года российский актер находится в базе "Миротворца", а с 2022 года он находится под персональными санкциями ЕС и Канады в связи с поддержкой российской агрессии.

Сергей Безруков поддержал войну против Украины

Безруков живет сейчас в России и продолжает свою актерскую деятельность. В 2024 году он получил от Путина орден "За заслуги в культуре и искусстве".

