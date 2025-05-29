Похоронен на оккупированной земле: от чего в 54 года умер шоумен Сивохо и как выглядит могила

Звезды не стало в Германии из-за серьезной болезни

Украинский комик, шоумен и тренер шоу "Лига смеха", а также бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо умер 17 октября 2023 года. Артиста не стало на 55 году жизни.

Сивохо, который при жизни высказывал неоднозначные политические заявления, ушел в засветы в Германии, но похоронили его в оккупированном Россией украинском городе. "Телеграф" рассказывает, от чего в 54 году умер шоумен, где он похоронен и как сейчас выглядит могила.

Большой вес и похудение

Сивохо не скрывал, что проблемы с весом были связаны с его заболеванием. Ему диагностировали бронхит с астматическим компонентом, лечение которого включало гормональную терапию. В 2021 году он заметно изменился — ему удалось сбросить около 50 килограммов.

Фото: Соцсети

Шоумен признавался, что начал серьезную борьбу с ожирением еще в 2017 году, когда оказался на грани жизни и смерти. В тот момент, при весе 195 килограммов, врачи настоятельно советовали ему заняться своим здоровьем. Однако даже значительная потеря веса не решила всех проблем. Из-за малоподвижного образа жизни в легких начала скапливаться жидкость, и артиста пришлось ввести в искусственную кому.

Ходили слухи о резком ухудшении состояния звезды "Лиги смеха". Уже к утру 17 октября 2023 года родные и близкие артиста официально подтвердили его смерть — он умер во время лечения в Германии.

Фото: Соцсети

Интересно, что первыми информацию о смерти украинского юмориста распространили в соцсетях российские пропагандисты: одни писали, что скончался Сивохо в Киеве, другие — в Донецке.

Где похоронен Сивохо: фото могилы

Тело мужчины кремировали, а похоронили его в родном, но уже оккупированном Донецке — там он родился и вырос. Покоится Сивохо на центральном кладбище, вместе со своим отцом, дедушкой и двумя бабушками.

Могила артиста украшена гранитным памятником с черно-белым портретом Сергея. Надпись на надгробии выполнена на русском языке: "Мне грустно когда вы не улыбаетесь". Снимком в октябре 2024 года поделилась вдова Татьяна Сивохо.

Напомним, что юморист был семейным человеком. Ранее мы писали, как выглядит единственный сын Сергея Сивохо.