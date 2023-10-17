Попал в больницу и умер? РосСМИ пишут о смерти Сергея Сивохи, в сети прощаются с шоуменом

Официального подтверждения или опровержения данной информации в настоящий момент нет

В сети распространяется информация о якобы смерти украинского телеведущего, игрока КВН и бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохи. Его сердце якобы перестало биться на 55-ом году жизни.

Новость в ночь на вторник, 17 октября, начали активно публиковать российские паблики в социальных сетях. Они заявляют, что жизнь шоумена оборвалась в Киеве, называя разные причины.

Скриншот - OBOZ.UA

Скриншот - OBOZ.UA

В частности, все они ссылаются на пост поэтессы из Донецка и пророссийской пропагандистки Анны Ревякиной. Однако она и сама не может определиться, жив ли Сивохо или нет.

"Поступает противоречивая информация. По одной версии Сергей Сивохо два дня назад попал в больницу и умер пару часов назад. По другой – жив, находится в больнице, но велика вероятность, что это его последние часы", — написала она в своем Telegram-канале этой ночью.

Но уже вскоре появился новый пост, в котором пропагандистка утверждает новую информацию.

"Из-за безнадёжности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались", — заявила она.

Стоит добавить, что известный украинский телеведущий Алексей Суханов в своем Instagram опубликовал в stories фотографию Сивохи и написал "Светлая память".

Также украинский блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале сделал пост о ситуации с Сергеем Сивохой.

Тем временем на странице в Instagram самого Сивохи в комментариях под последним постом люди начали с ним прощаться. К слову, последняя его запись в этой соцсети была сделана 27 августа, а на его странице в Facebook — 6 октября.

Отметим, что на момент публикации этого материала официального подтверждения информации о смерти Сергея Сивохи нет.

Для справки: Сергей Сивохо – в прошлом телеведущий и актер. В 2000-х годах вел известную развлекательную программу "Скрытые камеры" на "1+1". Затем он был продюсером студии "Квартал 95" и тренером в первом сезоне "Лиге смеха".

Также он занимал должность экс-советника секретаря СНБО. Этот пост он покинул после скандала с презентацией своей Национальной платформы примирения и единства.

Напомним, в июне 2023 года российские пропагандисты стали распространять в сети фейк от имени "Телеграфа" о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова во время ракетного удара.