"Погибшая" под Бахмутом медик из США вышла на связь: смерть оказалась фейком роспропаганды

Ребекка жива и здорова

Российская пропаганда массово распространяет фейки об Украине и её защитниках. Очередной "удар" путинистов пришелся на парамедика из США — 28-летнюю Ребекку Мацировскую.

Так, в сети начала распространятся информация о гибели Ребекки Мацировской из Ноксвилла. Якобы женщина-доброволец из Америки умерла в боях за Бахмут после удара тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Данный фейк получил широкую огласку и его даже перепостил журнал "Американская история и политика" (научное издание КНУ имени Тараса Шевченко).

Однако, к счастью, с Ребеккой оказалось всё в порядке. Защитница Украины вышла на связь с нашей редакцией и объяснила ситуацию.

По её словам, неправдивую информацию о ней распространяет роспропаганда, а соответственно, всё что говорится в постах о якобы её смерти является выдумкой.

Российская пропаганда массово растиражировала новость о смерти Мацировски

Отметим, что Ребекка Мацировская прибыла в Украину еще в начале полномасштабной войны в Украине и сразу вступила в ряды медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", который с 2014 года занимается эвакуацией военных и гражданских жертв с фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети запустили новый фейк о войне. Так, после освобождения Херсона начала распространятся информация о якобы российских солдатах в Кривом Роге.

Также мы сообщали о том, что российские пропагандисты запустили волну новых фейков об Украине.