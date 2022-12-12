Под Бахмутом погибла красавица-парамедик из Америки (фото)

Парамедикиня Ребекка Мацировская прожила всего 28 лет

На войне с российскими оккупантами Украина продолжает терять героев, отдающих свои жизни при защите Родины от от врага. Среди павших и прекрасная половина человечества – женщины.

Так, в воскресенье, 11 декабря, стало известно о гибели 28-летней красавицы американки Ребекки Мацировской из Ноксвилла (штат Теннесси, США), прибывшей в Украину еще в начале полномасштабного российского вторжения, чтобы защищать мирных людей от агрессора. Об этом на своей странице в соцсети написал журнал "Американская история и политика".

"Американка Ребекка Мацировская из Ноксвилла, штат Теннесси, США приехала в Украину, чтобы защищать ее. Была парамедиком ВСУ. Погибла в Бахмуте", — говорится в тексте публикации.

Погибла в Бахмуте Героиня Ребекка Мацировская

Как известно с Facebook-страницы самой героини, по прибытии в Украину она сразу вступила в ряды медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", который с 2014 года занимается эвакуацией военных и гражданских жертв с фронта.

Согласно информации Niki Donkov в Facebook, Ребекка погибла от удара тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А "Солнцепек". — Ред.).

"Приехала в Украину помогать, похоже, слишком близко подобралась к [передовой] линии, ТОС-1А сжег", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне с российскими оккупантами погиб экс-футболист "Вереса" Андрей Каранюк. Парень вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Родину от врага, однако оккупанты унесли жизнь молодого защитника.