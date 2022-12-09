Погиб за Украину: экс-футболист "Вереса" воевал против российских оккупантов

Андрею Каранюку 12 декабря исполнилось бы 29 лет

Война продолжает уносить человеческие жизни. Недавно погиб на фронте рекордсмен Украины и вот очередная жуткая новость. Защищая родную землю отдал свою жизнь воспитанник футбольной школы "Вереса" Андрей Каранюк.

Как сообщает Ровенская областная ассоциация футбола, погибшему герою 12 декабря исполнилось бы 29 лет. Каранюк защищал цвета "Вереса" в Детско-Юношеской футбольной лиге Украины. Также выступал за ряд любительских команд Ровенской области.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения рф в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.