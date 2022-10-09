В бою под Херсоном погиб чемпион Европы

Спортсмен отдал жизнь за родину

После печального известия о гибели на фронте украинского боксера стало известно о смерти еще одного защитника-чемпиона. В боях на юге Украины погиб украинский спортсмен Дмитрий Захарчук.

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины в Facebook. Дмитрий профессионально занимался плаванием в ластах.

Дмитрий Захарчук был воспитанником ДЮСШ "Аквалидер", являлся призером различных международных турниров, в том числе — чемпионата мира по плаванию в ластах. После начала вторжения рф в Украину спортсмен сменил ласты на автомат.

"В боях под Херсоном погиб Дмитрий Захарчук – чемпион Европы, призер чемпионата мира по плаванию в ластах и ​​Мастер спорта международного класса. Вечная память герою!", — гласит сообщение комитета.

Напомним, украинские защитники продолжают контрнаступление на нескольких направлениях, в том числе и в южных областях. Накануне ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов на Херсонщине. В США прогнозируют, что решающая битва за южные области Украины должна состояться до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.