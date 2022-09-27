Во время выполнения боевой задачи погиб регбист-теробороновец

Спортсмен отдал жизнь за родину

Во время выполнения боевой задачи на Харьковском направлении погиб регбист Артем Толочко который после начала полномасштабного вторжения рф в Украину вступил в ряды теробороны.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета. Военнослужащего похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Артем был многократным призером спортивных соревнований. Тренировался с львовской регбийной командой "Сокол" и играл за команду "Прогресс". С началом полномасштабного вторжения присоединился к рядам 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В дальнейшем Толочко с позывным "Зевс" защищал Украину в составе 101-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

17 сентября 2022 года Артем погиб выполняя боевое задания на Харьковщине. У спортсмена остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Ранее сообщалось о смерти на фронте регбиста-танкиста Владислава Горбунова, которому было всего 22 года. Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.