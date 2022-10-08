Спортсмен отдал жизнь за родину

В субботу, 8 октября, на 227 день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на фронте погиб боксер из Черновцов Юрий Иванович.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины (ФБУ) на своей странице в Facebook. Юрий был кандидатом в мастера спорта по боксу.

"Федерация бокса Украины с скорбью сообщает, что на войне с российскими захватчиками погиб еще один наш побратим, кандидат в мастера спорта по боксу из Черновцов, Юрий Иванович. Светлая память, герою и искренние соболезнования родным", — гласит сообщение от пресс-службы ФБУ.

Немало спортсменов отдали жизнь за родину. Ранее сообщалось, что на войне с российскими захватчиками погиб бывший боксер Олег Прудкий, который ранее выступал за команду "Украинские атаманы". В середине мая на фронте оккупанты убили боксера-морпеха Виктора Понятенко. Во время обороны "Азовстали" погиб боксер из столицы Артем Моша, а в оккупированном Мариуполе во время войны не стало местной легенды бокса.

Кроме того, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.