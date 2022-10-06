Прошел ДАП и Дебальцево: в боях погиб известный запорожский историк Вячеслав Зайцев

Украинский защитник сражался с оккупантами на Донецком направлении

Во время боев против российских оккупантов погиб историк, "киборг" и бывший депутат Запорожского горсовета Вячеслав Зайцев.

Как сообщил в своем телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко, украинский герой погиб на Донецком направлении, но не стал сообщать подробности.

Зайцев на фронт пошел добровольцем еще в 2014 году и после этого участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Южный котел и Дебальцево. В мирной жизни был историком, заведовал научной библиотекой в Национальном заповеднике "Хортица" и возглавлял его информационно-издательский отдел.

"Погиб, отстаивая цельность нашего государства на Донецком направлении. Настоящий украинец, настоящий патриот, настоящий герой. Настоящий Запорожский казак. Низкий поклон", — сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета

Во время боев на Донбассе Зайцев дважды получал ранения, за боевые заслуги был награжден орденом "За мужество" третьей степени. После начала вторжения россии вновь стал в строй. У украинского героя осталась жена и дочь.

Как сообщалось ранее, недавно в боях против российских оккупантов погиб блогер и военнослужащий ВСУ Евгений Брах (позывной "Мали").