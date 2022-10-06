Пройшов ДАП та Дебальцеве: у боях загинув відомий запорізький історик В’ячеслав Зайцев

Український захисник бився з окупантами на Донецькому напрямі

Під час боїв проти російських окупантів загинув історик, "кіборг" та колишній депутат Запорізької міськради В’ячеслав Зайцев.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр культури Олександр Ткаченко, український герой загинув на Донецькому напрямку, але не став повідомляти подробиці.

Зайцев на фронт пішов добровольцем ще у 2014 році та після цього брав участь у боях за Донецький аеропорт, Південний котел та Дебальцеве. У мирному житті був істориком, завідував науковою бібліотекою у Національному заповіднику "Хортиця" та очолював його інформаційно-видавничий відділ.

"Загинув, відстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямку. Справжній українець, справжній патріот, справжній Герой. Справжній Запорізький Козак. Низький уклін", — повідомили у пресслужбі Запорізької міськради.

Під час боїв на Донбасі Зайцев двічі отримував поранення, за бойові заслуги був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня. Після початку вторгнення росії знову став в стрій. В українського героя залишилася дружина та дочка.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в боях проти російських окупантів загинув блогер та військовослужбовець ЗСУ Євген Брах (позивний "Малі").