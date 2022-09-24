Популярний український блогер загинув у боях з окупантами

У чоловіка залишився новонароджений син

У боях проти російських окупантів у ході контрнаступу загинув блогер та військовослужбовець ЗСУ Євген Брах (позивний "Малі").

Інформацію про загибель військовослужбовця повідомив його побратим Ігор Номан (позивної "Янкі"). Брах п’ять років служив у французькому іноземному легіоні, проте після початку вторгнення повернувся до України, щоб захищати країну зі зброєю в руках.

"Малі" був уродженцем Полтавської області та став відомим тим, що розповідав про життя та службу у лавах іноземного легіону, на його Інстаграм підписано понад 46 тисяч підписників.

Після початку вторгнення Росії Брах повернувся до України і вступив до лав ЗСУ, де проходив службу кулеметником.

В українського захисника залишилися дружина та новонароджений син.

Як повідомлялося раніше, у боях проти російських окупантів на Донецькому напрямку загинув відомий український джитсер Анатолій Розвадовський. 24-річний спортсмен загинув після вибуху артилерійського снаряда.

Крім того, "Телеграф" писав, що нещодавно війна забрала життя заслуженого артиста України та педагога дуетного танцю KSBC Олександра Шаповала.