Загинули з різницею у день: на Закарпатті попрощалися з братами-захисниками, які воювали за Україну

Сергій захищав Україну на Донецькому напрямку, а Віталій — на Херсонському

Успіхи Сил оборони України на фронтах даються дуже великою ціною, адже чи не щодня в боях за батьківщину гинуть наші воїни. Так не стало і двох братів із Закарпаття — Сергія та Віталія Грегорів. Чоловіки воювали на різних напрямках, а загинули з різницею всього в один день.

Як передає OBOZREVATEL, про це повідомив староста села Тур'я Бистра на Закарпатті Іван Кметич. Саме родом з цього населеного пункту були обидва герої, які віддали своє життя за Україну.

"Віталій і Сергій воювали на різних напрямках. Віталій загинув під Херсоном 9 вересня. Батько говорив, що вони підірвалися в БМП. Сергій загинув 10 вересня під Донецьком, він отримав смертельні осколкові поранення. Ще годину-дві був живий, але потім помер", – розповів староста села.

Для села, звідки чоловіки були родом, їх смерть стала першою від початку повномасштабного російського вторгнення. Прощатися з Сергієм та Віталієм до місцевої церкви прийшли десятки людей. За словами старости, старший із братів Сергій брав участь у будівництві храму. У цивільному житті чоловік займався ремонтами та будівництвом храмів, а як тільки почалася війна поїхав у військкомат в Ужгород і відправився на фронт.

Перед смертю Сергій Грегор попросив дружину, щоб його поховали у рідному селі. У захисника залишилася донька.

Сергій Грегор під Донецьком отримав осколкові поранення, від яких загинув

Віталій Грегор — молодший із братів — останні роки мешкав в Ужгороді і до того, як відправитися на фронт, вже кілька років служив в ЗСУ за контрактом. Чоловік загинув 9 вересня

Віталій Грегор загинув на Херсонщині внаслідок підриву на БМП

У селі розповіли, що у чоловіків залишився старенький батько, який виховував їх самостійно. Матір померла багато років тому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у боях проти російських окупантів на Донецькому напрямку загинув відомий український спортсмен Анатолій Розвадовський. Йому було лише 24 роки.