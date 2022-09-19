Погибли с разницей в день: на Закарпатье простились с братьями-защитниками, которые воевали за Украину

Сергей защищал Украину на Донецком направлении, а Виталий – на Херсонском

Успехи Сил обороны Украины на фронтах даются очень большой ценой, ведь чуть ли каждый день в боях за родину гибнут наши воины. Так не стало и двух братьев из Закарпатья – Сергея и Виталия Грегоров. Мужчины воевали на разных направлениях, а погибли с разницей всего в один день.

Как передает OBOZREVATEL, об этом сообщил староста села Турья Быстрая на Закарпатье Иван Кметич. Именно родом из этого населенного пункта были оба героя, отдавших свою жизнь за Украину.

"Виталий и Сергей воевали на разных направлениях. Виталий погиб под Херсоном 9 сентября. Отец говорил, что они взорвались в БМП. Сергей погиб 10 сентября под Донецком, он получил смертельные осколочные ранения. Еще час-два был жив, но потом умер", – рассказал староста села.

Для деревни, откуда мужчины были родом, их смерть стала первой с самого начала полномасштабного российского вторжения. Прощаться с Сергеем и Виталием в местную церковь пришли десятки человек. По словам старосты, старший из братьев Сергей участвовал в строительстве храма. В гражданской жизни мужчина занимался ремонтами и строительством домов, а как только началась война уехал в военкомат в Ужгород и отправился на фронт.

Перед смертью Сергей Грегор попросил жену, чтобы его похоронили в родном селе. У защитника осталась дочь.

Сергей Грегор под Донецком получил осколочные ранения, от которых погиб

Виталий Грегор — младший из братьев — в последние годы жил в Ужгороде и до того, как отправиться на фронт, уже несколько лет служил в ВСУ по контракту. Мужчина погиб 9 сентября.

Виталий Грегор погиб в Херсонской области в результате подрыва на БМП

В селе рассказали, что у мужчин остался старенький отец, который воспитывал их самостоятельно. Мать умерла много лет тому назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в боях против российских оккупантов на Донецком направлении погиб известный украинский спортсмен Анатолий Розвадовский. Ему было всего 24 года.