ВСУ уже почти на границе: что известно об успехах Украины на фронте (карта)

ВСУ освободили десятки населенных пунктов и не собираются на этом останавливаться

Силы обороны Украины продолжают освобождать украинские города и села от российских оккупантов. Масштабное контрнаступление ведется нашими военными на Херсонском и Харьковском направлениях, и его результаты впечатляют — с начала сентября более 3000 кв. км возвращены под контроль Украины.

Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в собственном Telegram-канале.

Он отметил, что наши военные в Харьковской области начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север, а до выхода на государственную границу остается всего 50 километров.

По словам Залужного, уже освобождены от россиян села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка, Ольховатка на Харьковщине. При этом ВСУ удалось захватить мощные укрепрайоны российских войск — "Москва", "Омск" и "Питер". И это позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили еще один населенный пункт в Харьковской области — речь о пгт Чкаловское. Глава государства отметил, что освобождение поселка произошло благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Военные уже вывесили в Чкаловском украинский флаг.

В воскресенье, 11 сентября, Дергачевский городской совет сообщил об освобождении еще и Казачьей Лопани в Харьковской области. Там также развевается украинский флаг. Примечательно, что населенный пункт расположен вблизи Белгородской области (РФ).

Жители Казачьей Лопани выкладывают фото с украинским флагом в уже освобожденном селе

Освобожденная ВСУ Казачья Лопань на Харьковщине

Тем временем в сети показали, как выглядят четыре дня контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Стоит отметить, что командование украинской армии не разглашает деталей контрнаступления, а об освобождении населенных пунктов сообщает с опозданием, чтобы предотвратить срыв военных операций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судя по свежим картам боевых действий в Украине, ВСУ буквально в течение следующих 48 часов могут восстановить контроль над Изюмом в Харьковской области, а также значительно продвинуться вглубь Луганской области, ранее почти полностью оккупированной россиянами.